Barranquilla

Cierres y cambios viales en Barranquilla HOY 9 de septiembre por obras y grabaciones: tome nota

Ingrese y entérese de todos los detalles sobre estas medidas por parte de las autoridades de tránsito de la ciudad.

Socialización de cambios viales en Barranquilla./Tránsito de Barranquilla

Socialización de cambios viales en Barranquilla./Tránsito de Barranquilla

Este martes 9 de septiembre, la Alcaldía de Barranquilla anunció que habrá cierres y cambios viales por obras de infraestructura vial y grabaciones.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las intervenciones se realizarán en las calles 98 y 99 entre carreras 55 y 51B:

  • Ampliación de la calzada occidental de la calle 99 entre carrera 55 y 53, sentido norte-sur, que pasará de 2 a 3 carriles de circulación.
  • Ampliación de un tramo aproximado de 35 metros de la calzada occidental de la calle 99 entre carreras 52 y 53, sentido norte-sur, que pasará de 2 a 3 carriles de circulación.
  • Construcción de una bahía de ascenso y descenso de pasajeros en la calle 99 entre carreras 53 y 55 costado occidental, acceso peatonal al centro comercial Mall Plaza.
  • Ampliación de la calzada norte de la carrera 53 entre calles 98 y 99, que pasará de 2 a 3 carriles sentido oriente-occidente (hacia Puerto Colombia), y un tramo aproximado de 70 metros entre calles 99 y 100.
  • Construcción de un carril de giro en la esquina nororiental de la carrera 53 con calle 99, mejorando este movimiento oriente-norte.
  • Mejoramiento del andén en el acceso de centro comercial Buenavista 1, en la calle 98 entre carreras 52C y 52B, costado occidental.
  • Mejoramiento de la zona de la bahía de ascenso y descenso de pasajeros en carrera 53 con calle 99 sentido oriente-occidente (hacia Puerto Colombia).
  • Mejoramiento de la geometría vial en la esquina nororiental de la calle 98 con carrera 51B, contiguo al acceso de Issa Abuchaibe, con la demolición de bordillos y readecuación vial.
  • Mejoramiento del cruce peatonal en la calle 99 entre Mall Plaza y Plaza del Parque.

Más información

Cierres por grabaciones

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que por grabaciones organizadas por Dynamo Producciones S.A.S. se han programado cierres viales desde las 6:00 a.m. a 11:30 p.m.

Cierre total de la carrera 58 entre calles 64 y 72.

DESVÍOS:

  • Los conductores que transiten por la carrera 58 sentido oeste-este debe tomar la calle 72 sentido norte-sur hasta la carrera 56 y la calle 70, y tomar la carrera 54.
  • Los conductores que transiten sentido este-oeste por la carrera 54 deben tomar la calle 64 hasta la carrera 60.
  • Los conductores que transiten por la calle 70 deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Los conductores que transiten por la calle 68 sentido norte-sur deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59.
  • Los conductores que transiten por la calle 68 sentido sur-norte deben tomar la carrera 56 hasta la calle 72 sentido sur-norte hasta la carrera 59.
  • La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial vela por la seguridad vial y está atenta para evitar congestiones en estas vías. Durante el desarrollo de los cierres respeta las señales de tránsito y sigue las indicaciones de las autoridades y orientadores de movilidad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad