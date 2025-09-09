Cierres y cambios viales en Barranquilla HOY 9 de septiembre por obras y grabaciones: tome nota
Este martes 9 de septiembre, la Alcaldía de Barranquilla anunció que habrá cierres y cambios viales por obras de infraestructura vial y grabaciones.
Las intervenciones se realizarán en las calles 98 y 99 entre carreras 55 y 51B:
- Ampliación de la calzada occidental de la calle 99 entre carrera 55 y 53, sentido norte-sur, que pasará de 2 a 3 carriles de circulación.
- Ampliación de un tramo aproximado de 35 metros de la calzada occidental de la calle 99 entre carreras 52 y 53, sentido norte-sur, que pasará de 2 a 3 carriles de circulación.
- Construcción de una bahía de ascenso y descenso de pasajeros en la calle 99 entre carreras 53 y 55 costado occidental, acceso peatonal al centro comercial Mall Plaza.
- Ampliación de la calzada norte de la carrera 53 entre calles 98 y 99, que pasará de 2 a 3 carriles sentido oriente-occidente (hacia Puerto Colombia), y un tramo aproximado de 70 metros entre calles 99 y 100.
- Construcción de un carril de giro en la esquina nororiental de la carrera 53 con calle 99, mejorando este movimiento oriente-norte.
- Mejoramiento del andén en el acceso de centro comercial Buenavista 1, en la calle 98 entre carreras 52C y 52B, costado occidental.
- Mejoramiento de la zona de la bahía de ascenso y descenso de pasajeros en carrera 53 con calle 99 sentido oriente-occidente (hacia Puerto Colombia).
- Mejoramiento de la geometría vial en la esquina nororiental de la calle 98 con carrera 51B, contiguo al acceso de Issa Abuchaibe, con la demolición de bordillos y readecuación vial.
- Mejoramiento del cruce peatonal en la calle 99 entre Mall Plaza y Plaza del Parque.
Cierres por grabaciones
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que por grabaciones organizadas por Dynamo Producciones S.A.S. se han programado cierres viales desde las 6:00 a.m. a 11:30 p.m.
Cierre total de la carrera 58 entre calles 64 y 72.
DESVÍOS:
- Los conductores que transiten por la carrera 58 sentido oeste-este debe tomar la calle 72 sentido norte-sur hasta la carrera 56 y la calle 70, y tomar la carrera 54.
- Los conductores que transiten sentido este-oeste por la carrera 54 deben tomar la calle 64 hasta la carrera 60.
- Los conductores que transiten por la calle 70 deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Los conductores que transiten por la calle 68 sentido norte-sur deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59.
- Los conductores que transiten por la calle 68 sentido sur-norte deben tomar la carrera 56 hasta la calle 72 sentido sur-norte hasta la carrera 59.
- La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial vela por la seguridad vial y está atenta para evitar congestiones en estas vías. Durante el desarrollo de los cierres respeta las señales de tránsito y sigue las indicaciones de las autoridades y orientadores de movilidad.