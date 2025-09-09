Bloqueos en el Valle del Cauca impactan flujo de pasajeros en la Terminal de Transportes de Armenia

Armenia

Desde este fin de semana se están realizando bloqueos por parte de campesinos en el sector de Vallejuelo en la vía La Paila en el Valle del Cauca y La Tebaida en el Quindío para exigir el otorgamiento de tierras, sin embargo, no se ha logrado una negociación con el gobierno nacional lo que ha complicado la situación.

El líder operativo de la terminal terrestre de la ciudad, Miguel Dussán dijo que el panorama es muy complejo por las horas en las que se incrementan los recorridos lo que ya ha generado la disminución de pasajeros.

Fue claro que, aunque las empresas están despachando los vehículos no lo están haciendo con la misma cantidad de antes.

“Hasta donde tenemos entendido son manifestaciones de la gente del campo reclamando sus derechos, reclamando algunos deberes, entonces ellos dicen lo que hemos averiguado y nos han informado que hasta no tener una negociación del gobierno pues ellos no van a habilitar 100% las vías en el momento. Hoy amanecimos con ese tipo de cierres viales a raíz de las manifestaciones de dla gente del campo que reclama algunos asuntos de interés al gobierno", señaló.

Considera el impacto es considerable en las empresas de transporte y el comercio al interior de la terminal porque al presentarse baja en el número de pasajeros genera que exista reducción en las ventas.

“El impacto es considerable en las empresas de transporte, también el impacto es considerable dentro del comercio que se vive dentro de las terminales y en los diferentes locales comerciales porque ya no son los mismos. Un ejemplo, 10 pasajeros que ingresan si no van se va a reducir a tres entonces, así mismo se va a haber disminuido las ventas de los diferentes locales comerciales dentro de la terminal, también los diferentes despachos de las diferentes empresas de transporte que van y pasan por ese sitio o esa vía", manifestó.

Envío un llamado a los usuarios para que estén informados a través de los canales oficiales sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse en esta importante carretera.

“La invitación a todos nuestros usuarios, recordarles que pueden llamar a las diferentes empresas de transporte, por los diferentes canales de comunicación, pues hace caso en el terminal, acá también estaremos dando información oportuna referente a los horarios de salida de los vehículos, porque recuerde que tienen horarios, pero no todos los horarios se podrán ser despachados de las diferentes empresas por lo mismo, por la poca cantidad de pasajeros como tal que se ha venido presentando", destacó.

Espera mejore la situación para evitar mayores afectaciones para el sector transporte del Quindío.