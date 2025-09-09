Abogado de la familia de Miguel Uribe denuncia supuesta intromisión del presidente Petro ante la CIDH

El abogado Víctor Mosquera, representante judicial de la familia de Miguel Uribe Turbay radicó un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- denunciado una supuesta intromisión del presidente Gustavo Petro en la investigación del magnicidio consumado el pasado 11 de agosto, y pidiendo protección para sus familiares.

El documento pone de presente declaraciones del presidente Petro que podrían estar afectando la imparcialidad del proceso.

Leer también:Magnicidio contra Miguel Uribe fue ejecutado por la organización “Plata o Plomo”, liderada por alias Mosco

Mosquera dice que Petro “confunde a la ciudadanía y se entromete en las funciones de la Fiscalía”

Para Mosquera, el jefe de Estado “realiza una estigmatización constante a la oposición señalándolos de utilizar el atentado para la obtención de réditos políticos y como mecanismo para evitar sus reformas propuestas, utiliza el atentado como una“evidencia” de un plan en contra de su propia vida y la de su familia sin fundamento alguno y se atribuye funciones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación (institución de la rama judicial) como líder de la investigación tales como informar la ciudadanía de los avances de la misma, esto sin tener conocimiento real de los avances y emitiendo teorías meramente especulativas".

Ademas señala que el presidente Petro desde que ocurrió el atentado el pasado 7 de junio, “ha emitido desde el mes de junio (mes en el que ocurrió el ataque al senador) y hasta la fecha diferentes pronunciamientos en los que señala como responsables intelectuales del crimen al Grupo Armado Organizado ELN, a las disidencias de las Farc conocidas como Segunda Marquetalia, a los líderes de actividades ilegales de producción de esmeraldas, y el Narcotráfico, confundiendo a la ciudadanía y entrometiéndose en las funciones de la Fiscalía, obstaculizando la investigación".

Leer más:A prisión alias ‘Harol’, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Protección para el padre y la hermana de Miguel Uribe Turbay

El abogado Mosquera también pidió al organismo internacional protección para Miguel Uribe Londoño y María Carolina Hoyos Turbay, padre y hermana del asesinado senador y precandidato presidencial.

“Ello, por cuanto a día de hoy habiendo transcurrido casi 3 meses desde el atentado, y casi un mes desde el fallecimiento de la víctima, estos continúan recibiendo una protección que no se adapta a sus necesidades y mucho menos al aumento en el nivel de riesgo evidenciado, siendo que, la seguridad sigue estando en cabeza del señor Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d.) (...) al fallecer el señor Miguel Uribe Turbay, las medidas de emergencia asignadas a este con extensión a su familia no tienen un titular, por lo cual, los propuestos beneficiarios en la presente solicitud de medidas cautelares se encuentran en riesgo inminente de quedar desprotegidos, por un retiro del esquema sin la adecuada realización del estudio individualizado de nivel de riesgo”.

Leer más: Miguel Uribe Londoño: trayectoria política del nuevo precandidato del uribismo

Justamente, el penalista posteó en su cuenta de X, una foto contando que se reunió “con el Embajador de Emiratos Arabes Unidos, S.E. Mohamed Abdullah BinKhater Al Shamsi, en el marco de nuestras indagaciones para llegar a la verdad. Rechazo la nocion de una supuesta “junta directiva del narcotrafico en Dubai”, un invento de Gustavo Petro que afecta la imagen de Emiratos, las relaciones con Colombia y desvía la atención de la Fiscalía de los verdaderos responsables".