A prisión alias ‘Harol’, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El juzgado 61 de control de garantías dictó medida de aseguramiento en prisión contra Harold Daniel Barragán Ovalle, séptimo implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Para el juez, “no existe duda alguna sobre el peligro para la sociedad, para las víctimas. Nótese como una simple diferencia de opiniones, algunas opiniones que seguramente tendría el senador con otras personas. Y esa diferencia de opiniones nos lleva a un grado de intolerancia la forma de dirimir nuestras diferencias , es callar la persona, pero no callarla de una manera civilizada, sino por el contrario, de forma violenta, trágica. Y se ordena la comisión de un homicidio”.

Alias Harol, con más de 10 años de trayectoria criminal, tendría un papel clave en la planificación del crimen. Habría escogido al menor que disparó contra el político y definido el escondite donde posteriormente fue detenido alias ‘El Costeño’, coordinador logístico del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, y que desencadenó en el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Por disposición del juez, alias ‘Harol’ permanecerá privado de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá.