¿Por qué hay reductores de velocidad en la Av. Boyacá? Secretaría de Movilidad responde

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de Movilidad avanza en la aplicación de una medida con la que buscan reducir la accidentalidad vial en el corredor que registró más siniestros en Bogotá durante 2024: la Avenida Boyacá.

En lo corrido de este año, en articulación con la Unidad de Mantenimiento Vial, se han instalado 63 de los 102 resaltos parabólicos proyectados para reducir el exceso de velocidad en esta vía. Estos “policías acostados”, como se conocen popularmente, se ubican entre las carreras 24 y 33. Además, se han cerrado 11 intercambiadores entre calzadas para evitar maniobras de contravía o entrecruzamientos.

La Secretaría indica que, a partir de la implementación de esta medida, no se han registrado fatalidades y los lesionados por siniestros se han reducido en más del 50% a corte de inicios de agosto.

No obstante, la ciudadanía expresa su inconformidad con la instalación de estos reductores de velocidad como una estrategia para evitar los accidentes en este corredor.

Conductores cuestionan resaltos como medida para evitar la accidentalidad en la Av. Boyacá

Algunos conductores que transitan habitualmente por esta avenida aseguran a Caracol Radio que “el problema de movilidad en Bogotá no se arregla con reductores de velocidad”.

Sin embargo, junto a los más de 60 resaltos instalados en la avenida Boyacá, la Secretaría de Movilidad indica que se han implementado otros 24 reductores de velocidad en otros corredores como las avenidas Guayacanes (10), Circunvalar (8) y Villavicencio (6).

Los conductores de la av. Boyacá apuntan que la malla vial de este corredor es deficiente y se encuentran “varios huecos”. Además, señalan que “por los puntos de la ciudad que conecta esta ruta, vive congestionada a toda hora”. En esta medida, perciben que se han aumentado los tiempos de viaje y que “los trancones son cada vez más densos”.

Pese a esto, la perspectiva de la Secretaría de Movilidad es diferente, en tanto que la entidad resalta que, “más del 90% de los conductores ahora respetan los límites de velocidad". Mientras que, con los cierres de los intercambiadores entre calzadas, “los tiempos de viaje se redujeron en un 15%” y “la congestión en horas pico ha disminuido un 20,3% en la mañana (sur-norte) y en un 17,3% en la noche (norte-sur)”.

Aunque, por otra parte, el concejal Julián Forero denunció que se trata de una “implementación deficiente y peligrosa” de estos resaltos, pues asegura que “mientras grababa la chambonada de esos reductores, presencié un accidente en vivo. Un motociclista cayó por culpa de uno de estos elementos mal diseñados".

Los datos de la accidentalidad en la Av. Boyacá durante los últimos años

La avenida Boyacá es el corredor vial donde se registran más accidentes de tránsito en Bogotá desde 2020, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad. Desde aquel año, se presentaron 2,478 siniestros con víctima en este corredor. Apenas en 2024, se registraron 576 accidentes, en los que fallecieron 39 personas.

Ante la controversia por la implementación de estos resaltos, la entidad defiende que estos elementos "permiten una circulación segura sin afectar la movilidad y están diseñados para ubicaciones críticas, para controlar el exceso de velocidad de los motociclistas, quienes representaban el 42% de las víctimas fatales en siniestros viales en Bogotá hasta el 31 de mayo de 2025″.

La Secretaría añade que, con esta medida, "se protege a cerca de cinco mil niños y tres mil adultos mayores que transitan a diario por la zona".