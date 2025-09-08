Sin éxito búsqueda de joven tunjana desaparecida durante un paseo en La Macarena, Meta

Tunja

Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven tunjana de 21 años y egresada de la Universidad Santo Tomás, desapareció el domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente mientras caminaba cerca del río Güejar durante un tour de la empresa EcoTrips en La Macarena, Meta.

Su familia hizo un llamado urgente a los organismos de socorro para que refuercen las labores de búsqueda y denuncian demoras en los operativos.

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Meta dijo que los socorristas llegaron a la zona, pero no hubo ningún resultado.

“Recibimos la información por parte de los familiares de una joven que estaban disfrutando por allá de un paseo en el sector de Caño Canoas, sitio turístico como Caño Cristales, en dende estaban de paseo y los familiares la dan por desaparecía en forma inmediata”.

“Desplazamos a la zona socorristas de la Defensa Civil de La Macarena, ya en el sector hicimos un barrido, hubo una operación de búsqueda y rescate sin resultados”, aseguró.

Anunció el inicio a primera hora del lunes 8 de septiembre, de las labores de búsqueda y rescate.

“Ellos están acampando en el área general para poder salir de nuevo a las 5:30 de la mañana nuevamente la operación de rescate”. Ojalá la encontremos con vida a esta joven, que es lo más importante”.

De acuerdo con la familia de Yudi Alexandra, la agencia responsable del tour, EcoTrips no habría dispuesto de las medidas de seguridad necesarias ni reportado de inmediato el accidente, lo que retrasó el inicio de la búsqueda y, según aseguran, significó la pérdida de tiempo crucial para salvarla.

El representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos se declaró conmocionado y triste por la desaparición de Yudy Alexandra. Le pidió a las autoridades y a los organismos de socorro que no ahorren ningún esfuerzo para intensificar las labores de búsqueda y brindar apoyo en este momento de incertidumbre que atraviesa su familia.