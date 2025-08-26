¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre la Selección Colombia?

El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, habló sobre la Selección Colombia antes de las Eliminatorias al Mundial

El próximo mes de septiembre se jugarán las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Las definitivas. Tras estas, sabremos los seis equipos que clasifican al Mundial de forma directa y el que va a jugársela en el repechaje.

Uno de los primeros equipos que dio la convocatoria para la fecha doble fue Brasil. Su técnico, Carlo Ancelotti reveló los nombres de los 22 jugadores llamados, con algunas sorpresas.

Por ejemplo, el entrenador no llamó a Vinicius Jr, tampoco a Eder Militao y tampoco a Rodrygo ni a Neymar Junior. El equipo auriverde ya está clasificado a Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero espera sumar ante Chile y Bolivia para terminar en lo más alto de la tabla de la Eliminatoria.

¿Qué dijo Ancelotti sobre la Selección Colombia?

En una entrevista con UOL Esporte de Brasil, justo después de dar la convocatoria, Carlo Ancelotti habló de sus rivales en Sudamérica y se refirió de forma específica a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Ante la pregunta de “¿Quiénes compiten con Brasil?, el italiano respondió, Hay muchos países futbolísticos. Aquí en Sudamérica, todos los países, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina son futbolísticos”, dijo

Y añadió, “en Europa, también. Hay muchos equipos que pueden competir con nosotros. Argentina, obviamente, Ecuador y Colombia también tienen muy buen fútbol. En Europa, están Inglaterra, España, Francia, Alemania... Espero que Italia llegue al Mundial”.