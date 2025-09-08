Procuraduría investiga a tres exgerentes de Telemedellín y un exsecretario de Daniel Quintero

Medellín, Antioquia

Mabel Rocío López Segura, Johana Jaramillo Palacio, Deninson Mendoza Ramos y el exsecretario de Comunicaciones Juan José Aux Trujillo fueron citados por la Procuraduría General de la Nación para ser notificado dentro de un proceso disciplinario que investiga posibles anomalías en la contratación, relacionado con la pauta con medios virtuales durante su paso por el canal público Telemedellín.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exgerentes de Telemedellín y un exsecretario de Comunicaciones del Distrito de Medellín por posibles irregularidades en la entrega de contratos de pauta institucional. El caso está relacionado con medios virtuales recién creados, algunos sin páginas web, que habrían recibido recursos públicos durante la anterior administración.

Citación por apertura de investigación disciplinaria

El Ministerio Público notificó la apertura del auto 1464, en el cual se detallan las líneas de investigación que se seguirán en el proceso. Los exgerentes López, Jaramillo y Mendoza, así como el exsecretario Aux Trujillo, deberán comparecer personalmente para conocer los cargos y entregar sus explicaciones frente a los hechos que se les atribuyen.

Además de ellos, también fueron citados los funcionarios y exfuncionarios: Isabel Cristina Carvajal, Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahíta, Juan Diego Hernández Agudelo, Lady Johana Restrepo Contreras y María Camila Arango Pérez, todos vinculados a distintas áreas del canal, durante la administración de Daniel Quintero Calle.

Denuncias por contratos direccionados a medios cercanos

Caracol Radio confirmó que la investigación se originó por una denuncia interpuesta en 2021, relacionada con la presunta entrega de contratos de pauta a medios de comunicación virtual sin trayectoria, constituidos poco tiempo antes de recibir los recursos. Según la denuncia, estos convenios habrían beneficiado a personas cercanas a la administración.

En su momento, Caracol Radio reveló que entre los beneficiarios figuraban el hermano y la exesposa de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, así como la esposa y el hermano del congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro Ramírez.

La Procuraduría evalúa si hubo favorecimiento indebido, uso de recursos públicos con fines personales o políticos, o violaciones a los principios de la contratación estatal.