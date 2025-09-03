“Se robaron a Medellín”: Federico Gutiérrez sobre hermanos Daniel y Miguel Quintero Calle
El alcalde de Medellín señaló que el hermano del exalcalde fue el responsable de una supuesta cartelización de la contratación.
Medellín, Antioquia
En una declaración. el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el exalcalde Daniel Quintero Calle, su círculo cercano y su hermano Miguel Quintero, luego de conocerse nuevas investigaciones y las revelaciones periodísticas de 6AM de Caracol Radio, que comprometen a varios exfuncionarios de la pasada administración.
Gutiérrez aseguró que durante los cuatro años del gobierno Quintero “se robaron a Medellín” y comparó el esquema de corrupción con el del caso de los hermanos Moreno Rojas en Bogotá. “Ni Alí Babá se atrevió a tanto. Alí Babá tenía 40 ladrones, estos ya van en 43”, afirmó.
Las revelaciones que sacudieron a Medellín
En exclusiva en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez, Caracol Radio reveló que Miguel Quintero, hermano mayor de Daniel Quintero, habría operado como una figura central y no visible en la articulación de contratos, nombramientos y direccionamientos desde entidades como el Área Metropolitana, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Según el informe, Miguel Quintero —exconcejal y abogado— tuvo influencia directa en la asignación de millonarios contratos interadministrativos, muchos de ellos con presuntos sobrecostos, falta de estudios previos y favorecimiento a empresas específicas como JPINO S.A.S., Unosoluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S. Por estos hechos, la Fiscalía ha cuantificado un presunto peculado de más de 2.800 millones de pesos.
Esta semana, la Procuraduría formuló cargos disciplinarios contra Diana Paola Toro, exdirectora del INDER; Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, exgerentes de Metroparques, por su presunta responsabilidad en contratos irregulares entre 2020 y 2022.
Además, la Fiscalía, en agosto imputó a Juan Carlos Torres Ojeda y Estefanía Cuervo Sánchez, exfuncionarios de Movilidad, por tramitar un contrato de $16.000 millones con Metroplús horas antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías en 2023, sin los estudios previos y con posibles fines electorales.Y la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, por ampliar sin justificación un contrato para jardines públicos por más de $5.200 millones.
“Crearon una estructura criminal para robarse la ciudad”: Gutiérrez
“Yo le aseguro que vendieron esas entidades como el Área Metropolitana, el INDER, Metroparques. Crearon un cartel, una estructura criminal para robarse a Medellín. El jefe de esa banda ya está imputado, y van 43 imputaciones de su gobierno, incluyéndolo a él”.
El mandatario aseguró que Miguel Quintero era “el que dirigía esa estructura criminal” y pidió que la Fiscalía actúe con más celeridad:
“Las investigaciones lo están demostrando. Hay testigos, hay informes. Se enriquecieron de los recursos públicos. Esa plata se tiene que encontrar, así la hayan sacado a Panamá o a EE. UU.”.
Gutiérrez concluyó diciendo que lo que vivió Medellín “es un saqueo sin precedentes” y comparó la operación con mafias políticas ya conocidas:
“Esto supera lo que pasó con los Moreno en Bogotá. Aquí no fueron 40 ladrones, ya vamos en 43 y contando. Que caigan todos”.