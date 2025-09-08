Prima de familia que murió en un incendio provocado en Caldas exige justicia por lo sucedido

Manizales

Angie Viviana Mona González, pide que se esclarezca el caso en el que cuatro integrantes de su familia murieron por un incendio provocado en Marmato (Caldas), ya que no hay mayores adelantos, desde el momento en que sucedió el hecho hasta la fecha, han cambiado tres veces de fiscal y asimismo de investigadores.

“Hacemos un llamado a que nos ayuden a esclarecer este caso, porque no tenemos idea de cómo va la investigación. Recordemos que las autoridades no acordonaron el área, Medicina legal se demoró unos tres meses en entregar los cuerpos y desconocemos la causa principal del fallecimiento porque no ha habido un fiscal único o unos investigadores específicos, ha habido varios y no hay continuidad del hecho”, indica Mona González.

Además, algunos integrantes de la familia que vivían en Marmato huyeron del lugar por presuntas amenazas que recibieron recientemente, pero también por el temor o miedos generados después de lo ocurrido, señala Angie Viviana. “Es increíble que el presunto responsable se haya fugado de la estación de policía en Supía, fue recapturado, pero no sabemos cómo procederá su sentencia, queremos explicaciones, queremos justicia”.

Ella explica que es difícil viajar del departamento del Caquetá hasta Caldas por los costos, el tiempo y por una posible respuesta negativa por parte de las autoridades judiciales, ya que no ven una pronta definición del hecho. “No hemos recibido un mensaje de alguna autoridad anunciando que tiene el caso, desde el principio ha habido irregularidades. En mayo cuando pasó esto, publiqué un video de la falta de actuar de las autoridades, porque mucha gente ingresó al lugar y manipuló la escena, luego de eso nos pusieron cuidado a medias, nos llamaron a declarar y nos faltaron el respeto. En este momento, no sabemos si esas niñas fueron violadas, no sabemos nada, los medios de comunicación nos han ayudado a presionar”.

Por último, ella y su familia desconocen cómo procederá la sentencia del presunto responsable, quien recordemos se fugó a finales de mayo de la estación de policía en Supía y horas más tarde fue recapturado.