Atletas caldenses lamentan el anuncio del gobierno nacional en recortar el presupuesto del deporte

En la Plaza de Bolívar, frente al Congreso de la República, dirigentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano, junto a deportistas y medallistas nacionales, realizaron un plantón para expresar su preocupación por la reducción del presupuesto destinado al deporte en el país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Manizales

El gobierno de Gustavo Petro anunció que el presupuesto pasaría a $ 310.000 millones, cuando en 2024 era de 1.36 billones de pesos. Ante ese panorama, el secretario de Deporte de Caldas, Andrés Duque, afirma que afectará enormemente a los deportistas de alto rendimiento, pero también a aquellos de zonas alejadas del país.

Le puede interesar: Alcaldía de Manizales asigna recursos a dos entidades de la salud en crisis económica

“Es un recorte que no tiene precedentes, cada vez más se sacrifican los recursos para el deporte de nuestro país. estamos retrocediendo y claramente afecta los programas sociales y misionales de los que tanto habla el gobierno, en especial aquellos de la Colombia profunda que llaman, pero también afecta a los deportistas de alto rendimiento”.

Le puede interesar: Obra vial entre Caldas y Antioquia se suspendió por dificultades climáticas y bloqueos en carreteras

El Secretario de Deporte, añade que los deportistas caldenses de alto rendimiento que representan a Colombia en torneos internacionales son los directos afectados por esos recortes de recursos. “Los programas nacionales como campamentos juveniles, Nuevo comienzo, intercolegiados fueron los únicos programas que tuvimos apoyo del Ministerio de Deporte, pero con $ 400 millones por año. Por ejemplo en los intercolegiados nos apoyaron solo con $ 270.000.000, nosotros desde el departamento aportamos $ 900.000.000”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El funcionario, agrega que el anuncio no cae bien en medio de tantas problemáticas sociales que vive el país, por lo que pide al gobierno nacional analizar los recursos para que estos se destinen de manera correcta y necesaria y, en este caso, al deporte, que da alegrías a los colombianos.