Un hombre hurtó un acuerdo municipal de apropiaciones presupuestales de la Alcaldía de Palestina

Manizales

El acuerdo número 407 garantiza las apropiaciones necesarias para el funcionamiento del Concejo de Palestina, pero el documento fue tomado por un hombre quien lo llevó consigo. La situación se dio a conocer cuando el personero de ese municipio alertó a la alcaldía por no publicar el documento, supuestamente.

Ante esto, la administración municipal revisó la gaceta municipal y evidenciaron que no estaba el acuerdo, por lo que revisaron las cámaras de seguridad y notaron cuando un hombre tomó los documentos y huyó, así sí lo explica el alcalde Álvaro Osorio.

“Un ciudadano ingresa al segundo piso de la administración municipal donde queda la gaceta municipal, donde se publican los actos administrativos. En el caso en particular, ese documento explica las apropiaciones presupuestales para garantizar el funcionamiento necesario del concejo”.

El mandatario municipal, recalcó que los documentos son de conocimiento público, ya que si no se hubiese identificado que este no estaba en la gaceta, hubiese incurrido en problemas jurídicos. “El documento debía estar publicado durante cinco días para que cumpla con ese término legal para que la gente consulte, pero en el primer día fue hurtado”, concluyó Osorio.

El acuerdo fue nuevamente publicado por la alcaldía en la gaceta municipal y se desconocen las causas por la que aquel hombre tomó el documento y salió del lugar.