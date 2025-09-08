Precio del dólar HOY en Colombia, 8 de septiembre: ¿a cómo se cotiza en Western Union?
Entérese aquí que mostró el TRM del Banco de la República sobre el precio del dólar y su cotización en las principales ciudades
La relación entre Estados Unidos y Colombia siempre ha sido estable, tanto en el sector político, como en el económico. Si bien a principios de este año hubo una leve tensión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump, se llegó a un acuerdo luego de que el gobierno de EE. UU. quisiese aumentar el porcentaje arancelario en el país.
Las políticas que maneja el territorio norteamericano, en cuanto a las exportaciones e importaciones, son exigentes, pero, por otro lado, la guerra arancelaria que comenzó Trump contra otros países desestabilizo en un inicio la economía a nivel mundial. Pese a ello, a Colombia le tocó un porcentaje bajo, en comparación a otras regiones, que tuvieron un aumento de hasta el 30%.
Colombia le exporta a este país varios insumos, como lo es el café, las flores (una de las más importantes), petróleo y entre otros. El precio de estos productos es fundamental, pues permite que la economía del país crezca y asimismo, se le reconozca al territorio por la calidad de estos elementos.
La importancia del precio del dólar es significativa, ya que muchos productos que son de afuera, pueden llegar a ser más accesibles y ayuda a que el peso colombiano no se devalúe con fuerza en la región.
Lea también: Cúpula militar y policial viaja a EE. UU. para evitar posible “desertificación”
Precio del dólar HOY, 8 de septiembre en Colombia, según el Banco de la República
El dólar abre la semana con un precio de $3,960 pesos colombianos, según el TRM del Banco de la República. Esto representó una leve caída en su valor, ya que el pasado 5 de septiembre, cerro con $3,991 pesos colombianos, representando una disminución de $31 pesos.
Por otro lado, la compra y venta de dólares puede variar dependiendo el sitio en el que se cotice, la cuidada y la casa de cambio a la que acuda.
Giro de dinero en Western Union
Esta entidad extranjera es una de las más reconocidas en Colombia para recibir y enviar dinero. Su cotización está así para este 8 de septiembre:
- Si se envía un dólar, el destinatario recibe $4,100 COP.
- Se envía 100 dólares, el destinatario recibe $409,964 COP.
- Se envía 500 dólares, el destinatario recibe $2,049,817 COP.
- Se envía 1000 dólares, el destinatario recibe $4,099,635 COP.
Le puede interesar: SuperGiros cuenta con nuevo punto de venta en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena
Precio del dólar hoy, 8 de septiembre, en casas de cambio
El precio en las casas de cambio dependerán de la ciudad y el lugar al que se dirija para cotizar la compra y venta de dólares, pues no todos manejan los mismos precios.
Así está la compra y venta:
- Bogotá D.C. – Compra: $3,940 | Venta: $4,020
- Medellín – Compra: $3,800 | Venta: $3,940
- Cali – Compra: $3,850 | Venta: $3,990
- Cartagena – Compra: $3,750 | Venta: $3,980
- Cúcuta – Compra: $4,240 | Venta: $3,950
- Pereira – Compra: $3,730 | Venta: $3,800
Otras noticias: Cierre del precio del dólar HOY en Colombia, 5 de septiembre: cotización en casas de cambio