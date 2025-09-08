Precio del dólar HOY en Colombia, 8 de septiembre: ¿a cómo se cotiza en Western Union?

La relación entre Estados Unidos y Colombia siempre ha sido estable, tanto en el sector político, como en el económico. Si bien a principios de este año hubo una leve tensión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump, se llegó a un acuerdo luego de que el gobierno de EE. UU. quisiese aumentar el porcentaje arancelario en el país.

Las políticas que maneja el territorio norteamericano, en cuanto a las exportaciones e importaciones, son exigentes, pero, por otro lado, la guerra arancelaria que comenzó Trump contra otros países desestabilizo en un inicio la economía a nivel mundial. Pese a ello, a Colombia le tocó un porcentaje bajo, en comparación a otras regiones, que tuvieron un aumento de hasta el 30%.

Colombia le exporta a este país varios insumos, como lo es el café, las flores (una de las más importantes), petróleo y entre otros. El precio de estos productos es fundamental, pues permite que la economía del país crezca y asimismo, se le reconozca al territorio por la calidad de estos elementos.

La importancia del precio del dólar es significativa, ya que muchos productos que son de afuera, pueden llegar a ser más accesibles y ayuda a que el peso colombiano no se devalúe con fuerza en la región.

Lea también: Cúpula militar y policial viaja a EE. UU. para evitar posible “desertificación”

Precio del dólar HOY, 8 de septiembre en Colombia, según el Banco de la República

El dólar abre la semana con un precio de $3,960 pesos colombianos, según el TRM del Banco de la República. Esto representó una leve caída en su valor, ya que el pasado 5 de septiembre, cerro con $3,991 pesos colombianos, representando una disminución de $31 pesos.

Por otro lado, la compra y venta de dólares puede variar dependiendo el sitio en el que se cotice, la cuidada y la casa de cambio a la que acuda.

Giro de dinero en Western Union

Esta entidad extranjera es una de las más reconocidas en Colombia para recibir y enviar dinero. Su cotización está así para este 8 de septiembre:

Si se envía un dólar, el destinatario recibe $4,100 COP.

Se envía 100 dólares, el destinatario recibe $409,964 COP.

Se envía 500 dólares, el destinatario recibe $2,049,817 COP.

Se envía 1000 dólares, el destinatario recibe $4,099,635 COP.

Le puede interesar: SuperGiros cuenta con nuevo punto de venta en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Precio del dólar hoy, 8 de septiembre, en casas de cambio

El precio en las casas de cambio dependerán de la ciudad y el lugar al que se dirija para cotizar la compra y venta de dólares, pues no todos manejan los mismos precios.

Así está la compra y venta:

Bogotá D.C. – Compra: $3,940 | Venta: $4,020

– Compra: $3,940 | Venta: $4,020 Medellín – Compra: $3,800 | Venta: $3,940

– Compra: $3,800 | Venta: $3,940 Cali – Compra: $3,850 | Venta: $3,990

– Compra: $3,850 | Venta: $3,990 Cartagena – Compra: $3,750 | Venta: $3,980

– Compra: $3,750 | Venta: $3,980 Cúcuta – Compra: $4,240 | Venta: $3,950

– Compra: $4,240 | Venta: $3,950 Pereira – Compra: $3,730 | Venta: $3,800

Otras noticias: Cierre del precio del dólar HOY en Colombia, 5 de septiembre: cotización en casas de cambio