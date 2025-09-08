Precio del dólar en Venezuela para HOY 8 de septiembre: este es el reporte del BCV

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha experimentado una constante alza por cuenta de diferentes factores. Uno de ellos, tiene que ver con la demanda que ha tenido en el interior del país debido a las personas que la compran para evitar los efectos de la inflación.

Por otra parte, el comercio exterior también ha golpeado la economía nacional a raíz de las sanciones por parte de Estados Unidos, lo que lleva a exportar el petróleo a países de Asia, especialmente China. Sin embargo, se vende a precios relativamente bajos. Eso sin mencionar la intervención de intermediarios que operan en el mercado negro.

Esta circunstancia hace que haya poca inversión en el sector petrolero; lo que, a su vez, se traduce en un menor ingreso de dólares en Venezuela y que el bolívar tenga cada vez una mayor depreciación con respecto a la divisa estadounidense. Además, la exportación del recurso natural llega a generar hasta el 95% de las divisas del país.

¿Cuántas petroleras dejaron de realizar operaciones en Venezuela?

Pese a las sanciones, la petrolera Chevron venía ejerciendo sus operaciones con normalidad en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos decidió poner fin a la licencia el 3 de abril de 2025.

Según cifras de la la consultora económica Ecoanalítica, hasta marzo de 2025 Chevron generaba cerca del 30% de los ingresos en dólares en Venezuela. Asimismo, señala que se encargada del 40% de la divisa que se liquidaba para financiar importaciones dentro del sector privado.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este lunes 8 de septiembre

De acuerdo al reporte oficial emitido por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este lunes 8 de septiembre es de 154,01080000 bolívares. Esta cifra representa un nuevo incremento en relación a la que se registró al cierre de la semana anterior (152,82160000 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer el valor de las demás divisas para el inicio de esta semana. Estos son:

Euro: 180,88260438 bolívares

180,88260438 bolívares Yuan chino: 21,59100531 bolívares

21,59100531 bolívares Lira turca: 3,73364040 bolívares

3,73364040 bolívares Rubio ruso: 1,89447761 bolívares.

¿Cómo están las casa de cambio en Venezuela para este lunes 8 de septiembre?

De acuerdo al informe presentado por el Banco Central de Venezuela, las casas de cambio manejan actualmente los siguientes precios para las transacciones que se van a realizar con bolívares. Estos corresponden a las cifras oficiales más recientes.

Bancamiga: 154,3890 bolívares por compra y 154,4914 bolívares por venta.

154,3890 bolívares por compra y 154,4914 bolívares por venta. BBVA Provincial: 153,4070 bolívares por compra y 154,4797 bolívares por venta.

153,4070 bolívares por compra y 154,4797 bolívares por venta. Banco Mercantil: 152,9781 bolívares por compra y 153,9405 bolívares por venta.

152,9781 bolívares por compra y 153,9405 bolívares por venta. Banco Plaza: 153,1000 bolívares por compra y 153,1850 bolívares por venta.

153,1000 bolívares por compra y 153,1850 bolívares por venta. Banco Exterior: 152,8200 bolívares por compra y 155,8640 bolívares por venta.

152,8200 bolívares por compra y 155,8640 bolívares por venta. Otras Instituciones: 152,9453 bolívares por compra y 153,7344 bolívares por venta.

Es importante señalar que el valor actual del dólar supera la cifra del salario mínimo en Venezuela (130 bolívares desde marzo de 2022) sin tener en cuenta los bonos que brinda el gobierno.