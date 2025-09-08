MinDefensa responde a anuncio de Petro sobre fumigación aérea: “La paz no se mendiga, se construye”

Colombia

Tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre retomar la fumigación aérea en zonas donde la población se opone a las labores del Ejército o ataca a las fuerzas militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió asegurando que el enfoque del gobierno sigue siendo priorizar la transformación de las economías ilícitas por alternativas legales y sostenibles, por encima de la erradicación forzada.

“Este gobierno le ha apostado a la transformación, no solo de los cultivos de uso ilícito, sino de las economías que los rodean”, dijo el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera recordó que en 2021 se erradicaron 106 mil hectáreas de coca, pero al año siguiente los cultivos aumentaron en 60 mil, lo que para él evidencia que la erradicación forzada “solo hace más lento el crecimiento” del problema, sin resolverlo de fondo.

Aunque no descartó el uso de fumigación aérea, mencionada por el presidente Petro como una respuesta a la resistencia en algunas zonas, el ministro Sánchez aclaró que esta herramienta debe estar enmarcada dentro de protocolos revisados por la Corte Constitucional, especialmente en lo que respecta a los daños ambientales que en el pasado generó esta práctica.

“El 30% del esfuerzo está en lo militar y policial, pero el 70% debe venir de la acción unificada del Estado. Y ese 30%, muy seguramente, es lo que mencionó el señor presidente”, señaló, haciendo referencia a la posibilidad de utilizar tecnología moderna como drones para aspersión más precisa y menos invasiva.