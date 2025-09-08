¿Reanudarán fumigación aérea para cultivos ilícitos? Petro anuncia medida ante asonada de militares

Una vez más la fumigación aérea para cultivos ilícitos vuelve a estar en discusión, esta vez por cuenta de un anuncio del presidente Gustavo Petro, quien pidió a la Corte Constitucional revisar la sentencia para permitir la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato en las regiones en las que la ciudadanía ataque al Ejército.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia”, dijo.

El mandatario rechazó las asonadas contra militares que se han intensificado en los últimos meses, y aseguró que “donde la ciudadanía ataque al Ejército, habrá fumigación aérea”.

¿Cambio de decisión?

El presidente Gustavo Petro no ha sido partidario de la fumigación aérea para cultivos ilícitos, y siempre ha insistido en que lo que busca es que se les pague a los campesinos que quieran erradicar sus cultivos de hoja de coca, con cultivos agroindustriales.

En su programa de Gobierno, ha insistido en que es más fácil “arrancar” las matas, que fumigar hojas y tallos.