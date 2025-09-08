La esperanza fue devuelta en forma de libros a comerciantes tras un incendio en Manizales

Manizales

Como parte de una estrategia de apoyo a estos empresarios que perdieron gran parte de su material de trabajo tras un incendio registrado la segunda semana de agosto en Manizales, la administración municipal los hizo partícipes de varias acciones para que recuperaran los libros que resultaron afectados por las llamas y el agua para apagar el fuego que consumió gran parte del edificio donde se presentó la emergencia.

Acciones de apoyo implementadas

La recolección de libros, movió los corazones de los ciudadanos, quienes llevaron hasta los puntos de acopio ubicados en varios puntos de la ciudad, ejemplares, los cuales sumaron 5 mil, que fueron entregados a los propietarios de la Librería La Eneida y la librería Latina, afectadas por las llamas.

El alcalde la capital caldense, Jorge Eduardo Rojas, resaltó el apoyo de los ciudadanos, “hoy demostramos que Manizales es una ciudad que se une en los momentos difíciles. Estas librerías son parte de nuestra identidad cultural y no podíamos dejarlas solas; por eso, como administración, articulamos esfuerzos para que sigan siendo un referente de lectura y conocimiento”, expresó.

Oportunidades para los libreros

Otro de los espacios donde se buscó apoyar a los empresarios afectados, fue en la Feria del Libro, realizada la semana anterior en la capital caldense, y la posibilidad de participar en la próxima Feria Empresarial y de Emprendimiento “Manizales del Alma”, que se realizará del 15 al 17 de noviembre en Expoferias.

Albeiro Moreno, propietario de la Librería Latina, resaltó el apoyo por parte de la Alcaldía al convocar la solidaridad de los manizaleños, quienes brindaron apoyo a los dos empresarios afectados para que pudieran seguir adelante.

“Después del incendio sentimos miedo de perderlo todo, pero la respuesta de la ciudadanía y de la Alcaldía nos devolvió la esperanza. Esta donación y los espacios en ferias nos permiten seguir soñando y trabajando por la lectura en Manizales”, explicó.

Por su parte, Diego Giraldo, propietario de la Librería La Eneida, agradeció el respaldo recibido por la ciudadanía y la alcaldía.