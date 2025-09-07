Veladora fue la causante de un incendio estructural en el barrio Milán de Manizales

Manizales

Una veladora sería la causante del incendio en un apartamento del conjunto Reservas de Milán, de Manizales. Una persona que estaba en el incendio fue atendida por inhalar gases, sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital

Bomberos de Manizales, atendieron un incendio que se registró en el barrio Milán. Carlos Arévalo, comandante Operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos, informó que las posibles causas de la conflagración habrían sido por una veladora.

“Reporten al cuerpo de Bomberos un incendio estructural en apartamento. El reporte que se tiene es de incendio de apartamento en el sector de Milán. El reporte de la dirección de la dirección es en la calle 77 con carrera 22. La estación de bomberos Maltería activa con su capacidad operativa dos vehículos, máquinas extintoras, las cuales llegan al sitio y confirman el conato de un incendio en un apartamento en el sector de Milán.”, reportó Arévalo Dijo además, que se activaron también a los socorristas del sector de Maltería, al llegar a la zona de la emergencia, los vigilantes ya habían extinguido las llamas.

Indicó que, las pérdidas materiales fueron mínimas y que una persona fue atendida por inhalación. Señaló que, se entregaron las recomendaciones correspondientes para evitar esta clase de hechos. Insisten a la comunidad en no dejar veladoras encendidas