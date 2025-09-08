Investigan asesinato de ucraniana refugiada en Estados Unidos

En vídeos quedó registrada la agresión de Decarlos Brown, quien apuñaló en repetidas ocasiones a Iryna Zarutska en un tren en Charlotte. (Foto: Caracol Radio / Cortesía )

La justicia estadounidense investiga el asesinato de una ucraniana refugiada en la ciudad de Charlotte. El caso se ha convertido en un punto clave en la administración Trump, que promete tomar medidas directas para frenar el crimen en grandes ciudades.

Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, el ataque ocurrió antes de las 10PM del 22 de agosto. Las autoridades atendieron el caso tras recibir llamadas de alerta sobre el apuñalamiento de una mujer en la garganta.

En los vídeos de seguridad del tren ligero de Charlotte se ve a Iryna Zarutska ingresando a un vagón del tren y minutos tras sentarse en un puesto vacío, un hombre de la silla inmediatamente trasera a la suya saca un cuchillo de su bolsillo, se pone de pie y apuñala a la refugiada ucraniana tres veces en el cuello.

En la declaración jurada de un detective de la policía de Charlotte se cuenta que luego de la agresión “se observan gotas de sangre en el suelo mientras el acusado se aleja de la víctima. Esta queda inconsciente poco después del ataque. El acusado es el agresor en el video. No parece haber interacción entre la víctima y el acusado”.

Huyendo de la guerra

Una amiga de la familia de Zarutska aseguró a medios locales que Iryna “tenía un corazón de oro. Siempre fue muy servicial y comprensiva, era un amor y me da asco y dolor pensar que ya no está”.

La amiga de la ucraniana lamentó que Iryna sufría constantemente con su familia por cuenta de los bombardeos que sufrían día a día y que, lamentablemente, logró huir de “los horrores de la guerra” para encontrar refugio en Charlotte e igualmente perder la vida.

“Es muy, muy repugnante y triste que tengamos tanta maldad en nuestra sociedad hoy en día”, dijo la mujer.

¿Y el sospechoso?

El hombre responsable del ataque fue identificado como Decarlos Brown de 34 años, quien fue llevado a un hospital para recibir tratamientos tras un corte, luego fue detenido por las autoridades y acusado de asesinato en primer grado.

Tras la acusación, un juez ordenó que el hombre reciba una evaluación por 60 días en un hospital.

Esta no es la primera vez que el hombre es detenido, pues tiene un largo historial delictivo en el que se incluyen condenas por robo a mano armada, robo grave, allanamiento de vivienda y pasó más de ocho años en prisión por un robo con armas peligrosas.

Incluso, a principios de 2025 Brown fue acusado de uso indebido de la línea de emergencia 911 tras pedir que se investigara “un material artificial que controlaba su alimentación, caminata y habla”.