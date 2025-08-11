Estos son los 3 departamentos de Colombia a los que EE.UU. recomienda no viajar: hay alto riesgo

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de su oficina de asuntos consulares, realiza una actualización constante de sus alertas de viaje (Trevel Advisory) con el propósito de que los visitantes puedan tomar precauciones específicas al momento de aterrizar en estos lugares.

Las autoridades norteamericanas realizan esta clasificación a partir de cuatro niveles que permiten determinar si un sitio es apto para viajar o si, por el contrario, lo mejor es desistir de ello. Estos son:

Nivel 1: Es el más bajo del escalafón, pues señala un riesgo mínimo al momento de emprender el viaje al exterior. Eso sí, las autoridades no se descarta que exista algún contratiempo.

Nivel 2: Aquí aumenta el riesgo al que se exponen los ciudadanos. Si bien las autoridades de Estados Unidos no ponen ninguna restricción para viajar, sí le recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones puntuales para evitar alguna situación inesperada.

Nivel 3: Este nivel recibe el nombre de "Reconsidere su viaje" debido a que en el sitio de destino se pueden presentar situaciones como robos, disturbios o desastres naturales . Sin embargo, no supone una restricción puntual para que los ciudadanos no viajen.

Nivel 4: Es el más alto del escalafón, y es en el que las autoridades le recomiendan a sus ciudadanos no viajar a sitios puntuales, ya que estos son considerados como zonas de alto riesgo por la recurrencia de casos como secuestro, terrorismo, robos o también hay un déficit en el sistema de salud.

¿En qué nivel está clasificado Colombia?

En el caso de Colombia, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuenta en general con un nivel 3 en la alerta de viajes, lo que significa que los ciudadanos deben considerar ciertas restricciones antes de abordar su viaje. Sin embargo, hay tres departamentos en específico que recomienda no visitar ante el alto riesgo que estos representan para su seguridad. Se trata de Arauca, Cauca y Norte de Santander.

Este último, se ha visto afectado por hechos como la delincuencia, el secuestro o el conflicto entre grupos armados. Además, las autoridades estadounidenses señalan que el riesgo es mayor en la frontera con Venezuela. Por otra parte, en Arauca y Cauca se presenta una situación similar debido a las acciones del ELN y de las disidencias de las Farc. Sin embargo, no existe ninguna alerta sobre la ciudad de Popayán, por lo que esta se puede visitar sin problema.

“Los delitos violentos, como asesinatos, asaltos y robos, son comunes en muchas zonas de Colombia. En algunos lugares, el crimen organizado está muy extendido. Esto incluye la extorsión, el robo y el secuestro“, reseña el Departamento de Estado norteamericano.

¿Qué recomendaciones hace Estados Unidos para viajar a Colombia?

Algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades de Estados Unidos para viajar a Colombia son las siguientes:

Evitar manifestaciones y aglomeraciones

Mantenerse informado sobre las situaciones que se puedan presentar.

No mostrar signos de riqueza.

Mantener un perfil bajo.

Viajar únicamente durante el día.

Preparar un plan ante situaciones de emergencia.

Más allá de los departamentos anteriormente mencionados, el gobierno estadounidense no maneja algunas recomendaciones específicas hacia las demás regiones de Colombia. Sin embargo, le recomiendan a sus viajeros tomar ciertas precauciones para evitar situaciones inesperadas durante su estadía.