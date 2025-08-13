Ucrania-Ruisa: Zelenski y líderes europeos intentarán influir en Trump antes de su reunión con Putin

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegó hoy a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz y varios dirigentes europeos que hablarán con Donald Trump hoy, por videoconferencia, para intentar convencer al mandatario de Estados Unidos de defender los intereses de Ucrania en su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, este viernes en Alaska.

Los europeos, con quienes Trump también se comprometió a hablar después de su reunión con Putin, están haciendo todo lo posible para evitar que ese encuentro termine en un resultado desfavorable para Ucrania.

Estos encuentros abordarán los medios para “ejercer una presión sobre Rusia”, “la preparación de posibles negociaciones de paz” y las cuestiones “relativas a las reivindicaciones territoriales y a las garantías de seguridad”, según Berlín.

El presidente ucraniano dijo que esa cumbre que se dará en Alaska es una victoria personal para Putin y anunció que las fuerzas ucranianas en Donbás no se van a retirar y no van a ceder esos territorios en las negociaciones

Por su parte, Rusia calificó hoy como “insignificantes” las consultas diplomáticas europeas. el viceportavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Alexei Fadeev, acusó a la Unión Europea de “sabotear” los esfuerzos rusos y estadounidenses por terminar con el conflicto.

“Paz justa”

“Hay que presionar a Rusia para conseguir una paz justa. Debemos aprender de la experiencia de Ucrania y nuestros socios para evitar el engaño por parte de Rusia. Actualmente no hay indicios de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra”, afirmó Zelenski en las redes sociales.

Trump no ha precisado sus expectativas en la reunión con Putin, aunque dijo que quería “tantear el terreno” y consideró “muy respetuoso” que Putin viaje a territorio estadounidense.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, relativizó un poco más los objetivos de la cumbre, que calificó como un “ejercicio de escucha para el presidente”.

Aseguró que Trump espera salir de Alaska “con una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra”.

Durante su campaña electoral, Trump prometió resolver la guerra en “24 horas”. Desde su regreso a la Casa Blanca se acercó a Putin pero también lo ha criticado por intensificar los bombardeos en Ucrania en los últimos meses.