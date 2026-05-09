ANT entrega en el Cesar 600 hectáreas que estaban en manos de ‘Comandante Barbie’

En una asamblea campesina en Valledupar, la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de su director Juan Felipe Harman, hizo el anuncio de la recuperación y entrega de dos bienes rurales que estaban ocupados ilegalmente por Hugues Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, condenado por financiar grupos paramilitares.

Se trata de los bienes “La Alquería” y “Caja de Ahorros”, ubicados en el corregimiento Aguas Blancas y cuya extensión es de 606 hectáreas. Durante la asamblea, que se realizó en el parque Garupal en la capital cesarense, ante unos 1.500 campesinos y campesinas del departamento, Harman anunció la entrega de ambos bienes a dos asociaciones rurales.

En el evento también participaron líderes y lideresas campesinos del sector, así como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y allí también se anunció la entrega de 6.300 millones de pesos del programa ‘Sembrando Vida’ que, según Harman, fortalecerán a “11 organizaciones campesinas que producen alimentos y sostienen la soberanía alimentaria del departamento”.

Adicionalmente, se presentó la recuperación de 744 hectáreas (ha). Se trata de los predios El Gonzalo (de 127 ha) y Paraver (282 ha) en el municipio de San Diego, y el predio Las Margaritas (de 335 ha) en el municipio de La Paz.

¿Quién es ‘Comandante Barbie’?

Hugues Rodríguez Fuentes, es reconocido como un poderoso ganadero en el departamento. Tuvo nexos con los paramilitares, al ser financiador y promotor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa zona del norte del país. Fue condenado en el país por promover la conformación de grupos ‘paras’ y estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.