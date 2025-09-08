En Bolívar, Prosperidad Social amplía búsqueda e inscripción de mayores de 60 años sin pensión

La entidad informó que este proceso hace parte de la preparación del Pilar Solidario, que aumentará el número de beneficiarios: de 1,7 a 3,1 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad

Prosperidad Social informó que la entidad avanza en la búsqueda de 42.148 mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en Bolívar, como parte de la transición del programa Colombia Mayor a la renta básica solidaria.

“Desde ya quedan abiertas las inscripciones para el bono pensional 2025. En su municipio, busque a las personas mayores sin pensión, ni bono pensional, póngalos en contacto con la gerencia regional de Prosperidad Social. Buscamos llegar a 3 millones de ancianos y ancianas en toda Colombia”, expresó en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro.

El programa Colombia Mayor está en transformación para responder a los marcos del Pilar Solidario, que es un componente de la reforma pensional, que está en revisión de la Corte Constitucional, después de ser aprobada por el Congreso. El Gobierno tiene preparada la estrategia para aplicar, en cualquier escenario, y en el marco de la constitución, los ajustes que sean pertinentes, de acuerdo con la decisión de la corte, y garantizar una vejez digna y justa: entregará 230.000 pesos mensuales a 3,1 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad que cumplan con los siguientes requisitos:

· Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.

· Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.

· Campesinos.

· Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.

· Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

El proceso se llevará a cabo mediante la búsqueda activa e inscripción, liderada por Prosperidad Social a través de las 35 gerencias regionales, en articulación con alcaldías municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los equipos recorrerán zonas rurales y apartadas para identificar, registrar y recopilar información clave sobre las condiciones de vida de las personas mayores.

Inscripción

Los interesados que cumplan con los requisitos deben presentar su documento de identidad de forma presencial en las gerencias regionales de Prosperidad Social, en las oficinas del adulto mayor del municipio, en las ferias de servicios o en las brigadas móviles.

En Bolívar, los interesados pueden dirigirse a la oficina de la regional, ubicada en Cartagena, en el barrio Manga, Avenida Jiménez #17-48.

¿En qué consiste y cómo se realiza la preinscripción?

Las personas mayores que cumplan con los requisitos y no puedan trasladarse a los lugares establecidos por la entidad para realizar el proceso de inscripción podrán realizar una preinscripción para la actualización de los datos de contacto y ubicación, que permitirá atender de manera efectiva el proceso. Esto lo puede realizar en el siguiente enlace: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

Estos procesos, administrados por Prosperidad Social, que custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor, son gratuitos y no requieren ningún tipo de intermediación.

No implican vinculación automática a la oferta institucional de la entidad. Una vez recopilada la información, se realizará la verificación y validación de datos, y posteriormente se comunicarán los resultados y los pasos a seguir.

Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar ninguno de estos procesos.