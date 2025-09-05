En Cartagena, Prosperidad Social inició pagos de octavo ciclo de Colombia Mayor

Prosperidad Social inició la entrega de la transferencia correspondiente al octavo ciclo de Colombia Mayor, destinado a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad con avanzada edad. La jornada se extenderá hasta el 19 de septiembre.

En este ciclo, más de 97.000 personas mayores en Bolívar están habilitadas para recibir los recursos del programa, ya sea mediante transferencia bancaria o por giro.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que las personas mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población implementada por el Gobierno nacional desde 2024.

Prosperidad Social invertirá más de 13.000 millones de pesos para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos.

Medios de pago y canales de consulta

El Banco Agrario de Colombia, a través de su aliado SuperGIROS estará a cargo de la operación de pagos en el departamento. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

También podrán consultar esta información a través del siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Prosperidad Social hace un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo que es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse a las siguientes líneas gratuitas a nivel nacional:

Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional: 01 8000 95 1100.

También pueden acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

En Bolívar, se pueden comunicar a través de: bolivar@prosperidadsocial.gov.co, y los interesados podrán acercarse a la oficina de la entidad ubicada en Cartagena, en el barrio Manga, Avenida Jiménez #17-48.