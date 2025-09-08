Deportivo Cali Femenino por el tricampeonato en la Liga Colombiana

El Deportivo Cali femenino escribió otra página dorada en su historia tras vencer 2 por 1 a Atlético Nacional en Medellín, resultado que le permitió sellar su clasificación a la gran final de la Liga Femenina BetPlay 2025 y un cupo por Colombia en la Libertadores Femenina 2025 en Argentina.

Con este triunfo, las azucareras no solo confirman su regularidad en el torneo, sino que también reviven una rivalidad ya conocida en la instancia definitiva, al igual que en 2024.

El rival será Independiente Santa Fe, equipo al que el Cali ya ha derrotado en dos finales previas, en 2021 y 2024, consolidándose como una de sus grandes bestias negras en la categoría.

La clasificación trae consigo una doble alegría: además de disputar el título, el conjunto vallecaucano aseguró su cupo en la Copa Libertadores Femenina 2025. En caso de coronarse campeón, las dirigidas por el Deportivo Cali ocuparán un lugar en el Grupo D, donde ya esperan rivales de peso como Libertad (Paraguay), Atlético Nacional (Colombia) y Universidad de Chile.

Si se quedan con el subcampeonato, integrarán el Grupo A, con equipos de alto nivel como Corinthians (Brasil), el campeón de Ecuador, Always Ready (Bolivia) y el propio subcampeón de Colombia.

El Deportivo Cali femenino ratifica así su protagonismo en el fútbol colombiano y mantiene viva la ilusión de sumar su trecera estrella a su palmarés, en una final que promete emociones frente a un Santa Fe, que buscará revancha tras caer en dos oportunidades previas.

El club ‘azacarero’ cuenta con un grupo de futbolistas de experiencia y proyección, entre ellas algunas que han vestido la camiseta de la Selección Colombia, como la guardameta Luisa Agudelo, figura del proceso de la selección femenina juvenil y mayores, quien aporta jerarquía internacional al plantel.