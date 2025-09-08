Ataque con fusil en Cali: delincuentes estarían vinculados a intento de homicidio en Santander

Ataque con fusil en Cali a la Policía: delincuentes estarían vinculados a intento de homicidio en Santander

En el barrio Manuela Beltrán, oriente de Cali, tres presuntos delincuentes atacaron con fusil y pistolas a una patrulla de la Policía Nacional que respondía a una llamada de emergencia. El hecho dejó como saldo un uniformado herido, dos capturados y uno de los agresores abatido.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, los uniformados fueron recibidos con disparos al llegar al lugar. “Durante la atención del caso, los patrulleros fueron atacados con ráfagas de fusil y armas cortas. En la reacción, uno de los agresores fue neutralizado y dos más fueron capturados”, indicó el oficial.

El policía herido fue trasladado a un centro asistencial, donde se recupera satisfactoriamente. En el operativo las autoridades incautaron un fusil de asalto, una pistola y varias municiones.

Las autoridades confirmaron que los capturados estarían vinculados a una investigación por intento de homicidio ocurrido el pasado 3 de agosto en el municipio de Vélez, Santander.

“Ese día, en horas de la madrugada, se realizó un allanamiento en el que fueron capturados dos integrantes de la misma estructura criminal que atacó a nuestros uniformados”, agregó el general Bello.

De acuerdo con información preliminar obtenida por Caracol Radio, los agresores pertenecerían a la banda conocida como Los del Humo, una organización que delinque en Cali.