Copa Sudamericana 2025: Once Caldas y los demás equipos clasificados a cuartos de final

La Copa Sudamericana 2025 entra en instancias definitivas, tras disputarse los partidos correspondientes a los octavos de final durante esta semana. La próxima ronda serán los cuartos de final, que están programados para jugarse entre el 17 de septiembre (ida) y el 24 de septiembre (vuelta).

Claro está que, de momento, solo 7 equipos están en la siguiente fase del torneo, debido a los problemas que se presentaron en el estadio Libertadores de América de Buenos Aires, en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile. Dicha serie se encuentra en veremos, a la espera de la determinación de Conmebol.

Sin embargo, el espectáculo del fútbol en Sudamérica también ha dejado muchas cosas positivas, como lo realizado por Once Caldas, que no era favorito en su llave contra el equipo argentino Huracán y terminó superándolo con una gran ventaja para entrar al grupo de los 8 mejores de América, siendo el único equipo colombiano en un torneo internacional.

🕑 90+9' [HUR 1 - 3 ONC]

Finaliza el encuentro !!!!!



El Globo voló, se infló, se agrandó… y lo explotamos en su casa 🎈💣

Once Caldas avanza. 🔥🖤🤍



Hola, Cuartos de Final !!! #OnceCaldas #MiVidaMiEquipo #Sudamericana pic.twitter.com/BBpFPmVXNa — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 20, 2025

Por ahora, los cuartos de final cuentan ya con Alianza Lima, Bolívar, Atlético Mineiro, Lanús, Fluminense, Once Caldas e Independiente del Valle.

Se está a la espera de conocer lo determinado por la Conmebol, para ver qué sanciones se les aplicará a Independiente de Argentina y Universidad de Chile, tras los graves incidentes de violencia en Avellaneda. Esta decisión mantiene en vilo a los equipos, ya que podrían terminar beneficiados uno o dos equipos ya eliminados.

Llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estos son los partidos que se jugarán en esta ronda del campeonato en la Copa Sudamericana (el primer equipo de cada llave inicia la serie en condición de local y termina como visitante).

Lanús vs. Fluminense

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Independiente del Valle vs. Once Caldas

Alianza Lima vs. (por definirse)

Los cuartos de final juegan el formato de ida y vuelta, con definición por penales directos, sin tiempo de suplementario si se llega al empate global.