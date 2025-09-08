¿Cuándo es la Libertadores Femenina 2025? Equipo colombianos clasificados

Cada vez está más cerca el regreso de la Copa Libertadores Femenina. En menos de un mes se estará disputando el torneo que corona a las nuevas campeonas del continente. La edición 17° iniciará el jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el sábado 18 de octubre con 16 equipos en competencia.

Los equipos brasileños mantienen su hegemonía ganadora, aunque en los últimos años las participaciones de los clubes colombianos han mejorado considerablemente. El país ya sabe qué es salir campeón de la Copa Libertadores Femenina, teniendo en cuenta que en el 2018 Atlético Huila se quedó con el título. Santa Fe en 2024 y 2021 fue subcampeón del torneo, al igual que América de Cali en 2020 y Formas Íntimas en 2013 (antes de la creación de la Liga Femenina en Colombia).

En esta oportunidad, la sede del campeonato será la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se jugará en dos escenarios deportivos, el estadio Nuevo Francisco Urbano con capacidad para 32.000 aficionados, casa del Club Deportivo Morón, y el Estadio Florencio Sola, donde juega Banfield, con aforo para 34.900 espectadores.

¿Qué equipos colombianos juegan la Libertadores Femenina?

Recientemente, se definieron los dos equipos que son la cuota colombiana en este torneo de la CONMEBOL. Independiente Santa Fe y Deportivo Cali serán los representantes del país, ya que son los dos finalistas de la Liga Colombiana 2025.

Ambos equipos ya han tenido participación en la Copa Libertadores Femenina. En cuanto a las Leonas, han disputado este torneo en cinco oportunidades, tras haber sido las primeras campeonas de la Liga Femenina en Colombia. Llegan a esta competición con la ilusión de conseguir la gloria continental, ya que fueron subcampeonas en dos oportunidades cayendo ante clubes brasileños.

Por otro lado, las verdiblancas han estado presentes en cuatro Copas desde 2021, cuando se despidieron en los cuartos de final a manos del Nacional de Uruguay, siendo esta su mejor participación. También disputaron los torneos de 2022, 2023 que tuvo sede en Bogotá y Cali y 2024.

El sorteo de la fase de grupos se dio el 4 de septiembre en Paraguay, donde se conocieron los posibles rivales de estos dos equipos, de acuerdo a quien quede campeón y subcampeón.