Cali y Nacional empatan en semifinal de Liga: Se define en Medellín

Deportivo Cali recibió a Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Femenina en el estadio Palmaseca en donde el equipo local esperaba terminar con un triunfo, pero en donde el visitante demostró su superioridad y lo venció.

El partido fue intenso y con oportunidades de los dos bandos en el primer tiempo. Sin embargo, Atlético Nacional pudo haberse ido arriba mucho antes de lo que lo hizo.

Y lo hizo en el minuto 41 cuando parecía que la primera parte ya se iba sin anotaciones. Tras una asistencia de Karen Valencia, Manuela González consiguió vencer a la arquera Luisa Agudelo que no pudo hacer nada ante su potente remate.

CAL 🆚 NAL |⏱️| 46' | 0-1 | Inicia la parte complementaria. #MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/uCxiW4lmHh — Atlético Nacional Femenino (@naloficialfem) September 2, 2025

Segundo tiempo: Empate en Palmaseca

En el segundo tiempo, el Cali jugó mejor que su rival. Generó más opciones que su rival y se paró más tiempo en campo de su rival y el fruto de esto llegó con un gol marcado a su rival.

Lo buscó de todas las formas, mejoró mucho todo su accionar, especialmente el ofensivo en la segunda parte y subió líneas de forma considerable, tanto que sorprendió a Nacional que no logró reaccionar.

Y al minuto 74, marcó el gol del empate en una jugada que llegó desde el sector derecho y que le llegó a Zharick Yuliana Montoya que estaba por la otra banda para que de cabeza venciera a Stefany Castaño.

⏱️ 74’ ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DE ZHARICK MONTOYA DE CABEZA PARA EMPATAR EL ENCUENTRO!!



Cali 1️⃣-1️⃣ Nacional #VamosCali🇳🇬 #LigaFemeninaDimayor🏆 pic.twitter.com/ek24i1XZHI — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 2, 2025

El Cali pudo irse en ventaja con dos opciones claras más que tuvo en la etapa complementaria, entre ellas un tiro libre, pero el encuentro terminó empatado y para definirse en el Atanasio Girardot.

El juego de vuelta será el sábado 6 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. En la otra llave, Santa Fe lleva la ventaja ante Orsomarso.