Continuará la inversión para centros de salud de Boyacá por parte del Ministerio

La secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán, indicó que a la Clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso se le hará una gran inversión en dotación.

Tunja

La Secretaría de Salud de Boyacá indicó que gracias a la gestión que hizo el mandatario de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, con el Gobierno Nacional, la recuperación de la Clínica Julio Sandoval Medina fue muy importante y ahora se debe invertir en la adecuación de este centro de salud.

“Hoy el Gobierno Nacional, en cabeza el presidente Gustavo Petro y de nuestro ministro de salud el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, fueron garantes de devolverle, claro en articulación con el liderazgo que adelantó el señor alcalde y demás actores, esta edificación tan importante en el municipio de Sogamoso. Hoy represento la cartera de salud del departamento de Boyacá y es importante reconocer que se rompen barreras y que se avanza pensando no en proyectos políticos sino en el bienestar de las y los ciudadanos del departamento”, señaló Ingrid Margarita Galán Díaz, secretaria de Salud de Boyacá.

La funcionaria indicó además que, pese a que hay un camino por andar, hay una buena disposición por parte del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo para invertir recursos en la dotación de la clínica.

“Ahora tenemos que, ya como lo dijo el señor alcalde, la inversión para toda la adecuación que necesita la infraestructura. También el Ministerio de Salud lo reafirmó en la pasada visita que tuvo el ministro en el municipio de Sogamoso que iba a financiar la dotación, es decir, todo lo que necesitamos para habilitar los servicios y también vamos a necesitar la articulación con la cartera de salud del departamento de Boyacá para que cumplamos los requisitos normativos”, agregó Galán.

Pero no solamente se invertirá en la Clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso, también se hará en otros centros de salud de Duitama, Tunja y otros municipios.

“Se tiene la garantía de la Torre de Alta Complejidad para crecer en servicios en el hospital San Rafael de Tunja. También el Ministerio de Salud va a dar lo de la dotación para la clínica María Josefa Canelones, que se convierte en la unidad materno infantil para el departamento de Boyacá, una iniciativa de Gobierno departamental que es absolutamente necesaria, relevante para las necesidades de salud. También viene la Torre de Alta Complejidad para el Hospital Regional de Duitama. Fuera de eso, el Ministerio ha hecho una gran inversión también en otros municipios, en Turmequé vamos a tener ESE nueva, vamos a tener ampliación también de servicios en otros municipios de Boyacá. Y con el departamento también hay convenios como en La Uvita, Boavita, donde también se está favoreciendo infraestructura, dotación para garantizar los servicios. En Belén también ya se entregó una primera fase”, dijo la secretaria de Salud de Boyacá.

Por último, la secretaria de Salud del departamento aseguró que con el Ministerio de Salud se está trabajando en la implementación de giros directos con el fin de que los pagos le lleguen a las IPS, que pasan por una crisis financiera debido a las millonarias deudas que tienen las EPS con ellos.