Capturado en Rionegro hombre señalado de asesinar a su pareja en un caso de violencia intrafamiliar

Rionegro, Antioquia

Un caso de violencia intrafamiliar conmocionó a la comunidad del municipio de Rionegro, donde una mujer perdió la vida y dos menores de edad resultaron heridos.

Los hechos se registraron en la zona rural, sector La Ye, salida a la vereda Abreo, donde Yusneydi Naybel Solórzano Solórzano, de 25 años y nacionalidad venezolana, fue atacada con un arma cortopunzante presuntamente por su compañero sentimental.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital regional San Juan de Dios, pero pese a los esfuerzos médicos falleció a raíz de la gravedad de las heridas.

Por el rápido llamado de la comunidad, la Policía Nacional capturó en flagrancia al presunto agresor, quien deberá responder ante las autoridades judiciales por este hecho.

“No se tienen denuncias frente a maltratos, o algunas lesiones anteriores. La persona capturada es de es natural del departamento del Chocó” expresó el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia

De manera lamentable, en el ataque también resultaron lesionados dos hijos de la víctima: un menor de 6 años, con una herida superficial en la frente y dolor en la mano derecha, y otro de 3 años, quien sufrió una contusión en la cabeza y dolor abdominal. Ambos fueron remitidos a un centro asistencial bajo acompañamiento de la Comisaría de Familia.

“Los niños, pues, terminaron en la agresión seguramente interponiéndose ante la discusión y o ante la agresión que se presentaba hacia la mamá, entonces seguramente fue resultado de de algún empujón” especificó el Coronel.

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier situación de violencia intrafamiliar que ponga en riesgo a mujeres y niños en el departamento de Antioquia.