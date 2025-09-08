Medellín tuvo una participación histórica en Presupuesto Participativo con más de 168 mil votos

Medellín

Medellín registró una votación histórica en el proceso de Presupuesto Participativo 2025, con la participación de 168.156 personas, la cifra más alta en los 21 años de esta estrategia de planeación local.

Del total de votos, 153.008 se realizaron de manera virtual a través del aplicativo biométrico enlazado con la Registraduría, y 15.150 en puntos presenciales, distribuidos en diferentes comunas y corregimientos. La validación biométrica, implementada por segundo año consecutivo, garantizó seguridad, legitimidad y transparencia en el proceso.

Camilo Cano, secretario de Participación Ciudadana, resaltó que este resultado representa un hito en la confianza ciudadana hacia la administración municipal.

“Ahora presupuesto participativo dejó de ser para financiar fiestas, financiar sancochos, financiar favores y campañas políticas para financiar proyectos que le cambiará la vida a la gente de Medellín”, expresó el secretario.

Sobre los proyectos elegidos

En esta jornada, la ciudadanía priorizó la inversión de más de 490 mil millones de pesos en proyectos comunitarios. Entre los más votados se destacan:

Alianza Cero Hambre, con más de 65 mil votos. Acceso e intermediación para la educación superior. Fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física. Prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Mantenimiento de escenarios deportivos, con más de 58 mil votos.

La comuna Popular fue la de mayor participación, con cerca de 25 mil votantes, seguida por la comuna 13 San Javier, la comuna 5 Castilla y la comuna 16 Belén.

El proceso de 2025 duplicó la participación del año anterior, cuando se registraron cerca de 96 mil votos. Con este crecimiento, Medellín fue reconocida por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP Local) como ejemplo de buena práctica en transparencia y participación ciudadana.