Indígena secuestrado en Anorí es un líder en su comunidad y fue sacado a la fuerza de su casa

Anorí- Antioquia

Jonatan Ochoa Chigam fue secuestrado en zona rural de Anorí, Nordeste de Antioquia, por hombres armados que se identificaron como presuntos integrantes del Clan del Golfo. Esta persona habita la zona del corregimiento de Liberia y Usurá en el sector Dos Bocas, a unas siete horas aproximadamente del área urbana de esa población.

Según las primeras versiones, y es la que están investigando las autoridades, es que el grupo ilegal se lo habría llevado bajo intimidaciones a zona desconocida para que les entregara información sobre unos caminos, aunque no se descartan otras situaciones. Lo que sí es claro es que ni la comunidad ni el indígena reconocido en la comunidad por su liderazgo comunitario habían denunciado amenazas.

“Un grupo armado que se identificó como Autodefensas Gaitanistas retuvo a un líder indígena de una comunidad llamada Los Guamos. Es una persona que escuchan en la comunidad. Estaba en su casa, fueron hasta su casa, de ahí se los llevaron.”, señaló el alcalde de Anorí Gustavo Silva.

El mandatario manifestó que luego del consejo de seguridad realizado en la mañana de este lunes, se recalcó que el Ejército comenzó las labores para identificar qué ha pasado con el líder indígena y lograr su liberación sano y salvo, aunque reconocen que el territorio es muy complejo por la presencia de los grupos ilegales.

“La zona Anorí Dos Bocas ya lleva cinco desplazamientos en este año. En el territorio siempre han existido grupos armados, pero ahora está ingresando un nuevo grupo que está generando la zozobra en la comunidad que está totalmente expuesta porque no hay políticas nacionales de seguridad que garanticen el bienestar”, agregó el mandatario.

Por ahora no se sabe de la suerte del líder indígena, pero se espera que más pronto que tarde sea liberado para que se pueda reunir con su familia.