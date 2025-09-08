Medellín implementa tablero digital para monitorear seguridad en zonas turísticas

Medellín, Antioquia

La seguridad en los corredores turísticos de Medellín ahora cuenta con un nuevo recurso tecnológico: un tablero digital que concentra información sobre los principales indicadores relacionados con la convivencia y la seguridad en la ciudad.

El sistema integra mapas georreferenciados interactivos y datos detallados sobre hurtos, lesiones personales, homicidios y capturas, además de la ubicación por comuna y barrio, mostrando en qué sectores y momentos se presentan con mayor frecuencia estos hechos.

Entre sus funciones está la posibilidad de comparar la evolución histórica de la seguridad en los puntos turísticos más concurridos, lo que facilita detectar tendencias, evaluar avances y priorizar acciones.

“El tablero estará disponible para autoridades del sector turismo, quienes podrán usarlos para anticipar los riesgos y orientar acciones, y apoyar la prevención. Esta herramienta incluye indicadores que relacionan el número de turistas con los hurtos reportados” expresó Ana María Mejía, secretaria de Turismo y Entretenimiento.

El tablero busca apoyar a las autoridades en la toma de decisiones, anticiparse a riesgos, fortalecer la gestión de recursos y promover estrategias de prevención que beneficien tanto a habitantes como a visitantes.

Este desarrollo, creado por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), articula la información territorial con la gestión institucional y el atractivo turístico, con el objetivo de consolidar a Medellín como un destino más seguro y confiable.