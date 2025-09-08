Bogotá Music Market 2025: Nicolás y los Fumadores, Adriana Lucía y más, en vivo gratis esta semana

Bogotá D. C.

Esta semana, del 9 al 12 de septiembre, se desarrollará la decimocuarta edición del Bogotá Music Market (BOmm), un evento organizado por la Cámara de Comercio (CCB) ideado como una plataforma para la promoción y circulación musical en la capital, que cuenta con presentaciones en vivo de más de 30 artistas, conversatorios, laboratorios y un encuentro entre sellos discográficos en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en la Cl. 11 #5-60.

La entrada a las diferentes presentaciones y conferencias de este mercado musical es gratuita, incluyendo los toques de los artistas, hasta completar aforo. Las personas que deseen asistir al evento únicamente tendrán que acreditarse al ingresar al Centro Nacional de las Artes o adelantar el proceso en la página web del BOmm.

A la única actividad a la que esta acreditación no da ingreso es la rueda de negocios “circulación de música en vivo” que desarrolla la CCB.

Además de los artistas invitados, participarán agentes, sellos, editoras y otros actores de la industria musical, muchos de ellos provenientes de otros países de América del Norte, América Latina y Europa.

¿Quiénes se presentarán en el BOmm 2025?

Adriana Lucía, Nicolás y los Fumadores o Briela Ojeda son algunos de los nombres destacados que se presentarán en los 32 ‘showcases’ que tendrá esta edición del BOmm, que funcionan como muestras musicales de un tiempo limitado para todo tipo de público, como promotores, mánagers, programadores y demás.

El show de inauguración lo realizarán los Meridian Brothers el martes, una banda bogotana con más de 20 años de trayectoria que mezcla estilos electrónicos con sonidos colombianos, como la salsa, la cumbia o el vallenato. Se presentaron en una ocasión en un Tiny Desk, que tuvo 168 mil reproducciones en YouTube.

Por otra parte, el cierre del BOmm estará a cargo de Felipe Gordon Live Band el viernes, un productor de la escena independiente de la música electrónica en Colombia, fundador del sello Wide Awake, que integra sonidos del jazz y hip hop en su propuesta en vivo, que lo ha llevado a escenarios de todo el mundo.

Otros artistas como La Perla, Lolabúm, Loyal Lobos, Luis7Lunes y muchos más se estarán presentando en las tarimas del Teatro Colón y la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes entre el miércoles y el viernes de esta semana, desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche.

Conversatorios con Aterciopelados y Silvana Estrada en el BOmm 2025

En adición, el jueves a las 10:00 a. m., en la sala Delia Zapata, se estará grabando un pódcast en vivo con la artista Silvana Estrada. Mientras que el viernes, a partir de las 11:00 a. m., Andrea Echeverri y Héctor Buitrago de Aterciopelados darán una charla en la que abordarán el aniversario número 30 de su álbum “El Dorado”.

Pero esas son solo dos de las 25 conferencias que se llevarán a cabo a lo largo de la semana en el evento. Puede consultar la programación a detalle en la página web del BOmm.