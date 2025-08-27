“En Vivo en El Muelle”: vuelven conciertos acústicos gratis en Bogotá

Bogotá D. C.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) retoma la serie de conciertos acústicos conocida como “En Vivo en El Muelle”, que consiste en una plataforma para que los artistas emergentes presenten sus propuestas artísticas en uno de los escenarios públicos más reconocidos del centro de Bogotá de forma gratuita.

Este jueves, 28 de agosto, Gregorio Uribe, artista nominado al Latin Grammy 2023, estará presentando en este espacio su trabajo más reciente, “Hombre Absurdo”. La presentación dará inicio a las 6:00 p. m. en el Muelle de la FUGA, la tarima de esta Fundación, que se ubica en la calle 10 #3-16, en la localidad de La Candelaria.

Allí, en ediciones anteriores del “En Vivo en El Muelle”, se presentaron otros artistas de la escena local como Mayra Sánchez, El Kalvo & Queen’s Tafari o Kei Linch.

Ahora es el turno de Gregorio Uribe, cantautor y acordeonista colombiano, que ha llevado su música desde los Montes de María hasta escenarios internacionales como el Madison Square Garden o el Carnegie Hall de Nueva York.

También participó en el Tiny Desk, una serie de conciertos emitidos en la web, en donde se han presentado artistas de la talla de Dua Lipa, Bad Bunny o Juanes junto a Mon Laferte.

Uribe define a su proyecto “Hombre Absurdo” como una “cumbia existencial”. En ella mezcla ritmos caribeños con el acordeón, la literatura y la mitología, tomando muchos elementos de la música tradicional colombiana. Además su puesta en escena en esta presentación acústica promete una experiencia mucho más íntima y cercana con el asistente.

Ha trabajado codo a codo con artistas como Rubén Blades, Paquito D’Rivera o Carlos Vives, al igual que con maestros del folclor colombiano como Alfredo Gutiérrez, Carmelo Torres y Martina Camargo. Justamente, Uribe busca llevar el acordeón más allá del vallenato, para integrarlo en otros sonidos como el joropo, el vals o la cumbia.

Blanca Sánchez, directora de la FUGA, resalta la gratuidad del evento, respecto a la calidad del mismo: “Artistas como Gregorio le imprimen un sello especial a nuestro Muelle, ofreciendo una experiencia de talla internacional disponible sin ningún costo para todas las personas que quieran vivirla”.

La directora agrega que en esta iniciativa no es sólo musical, sino que es una experiencia artística completa: “Es ver nuestro escenario con una puesta artística grandiosa y al público disfrutando de los ritmos colombianos que hacen parte de nuestro ser”.

Por otro lado, ya se conocen dos de los tres próximos artistas que se presentarán en El Muelle: Laura Kalop, el 25 de septiembre, y Pedro Bombo, el 28 de noviembre. En octubre, el escenario será para un “artista sorpresa”.