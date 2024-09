Laura Villamil, la bailarina que sufrió quemaduras, despierta tras un mes en sedación

Colombia

Laura Daniela Villamil, la bailarina que resultó gravemente herida durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca, despertó después de estar un mes en estado de sedación. El accidente, ocurrido el 17 de agosto de 2024, le causó quemaduras en el 80% de su cuerpo, lo que ha requerido un extenso tratamiento médico y varias cirugías reconstructivas.

En una entrevista concedida a Noticias RCN el 19 de septiembre, Villamil compartió detalles sobre su difícil proceso de recuperación. “Cada día es un nuevo paso, hay días muy duros en los que uno dice no más, no sigo por el dolor. Pero hay otros en los que la familia, los mensajes, los amigos, lo llenan a uno de esperanza”, expresó la joven.

Villamil también comentó sobre su experiencia al despertar, mencionando que inicialmente fue un proceso complicado: “Al principio fue difícil porque no veía bien. Fue muy complejo el despertar, pero a medida que pasó el tiempo lo fui asimilando. Estar realmente viva es un milagro”. Agradeció el apoyo constante de su familia y los mensajes de ánimo que ha recibido, destacando que “el apoyo que he recibido fue por los mensajes que me muestran, las cartas”.

Su hermano, Santiago Villamil, explicó que los médicos intentaron reducir los niveles de sedación en tres ocasiones antes de que Laura respondiera positivamente. Santiago calificó el despertar de su hermana como un momento de gran alivio para la familia, describiendo las primeras horas tras su recuperación como “muy gratificantes”.

Además, Santiago señaló que, hasta ahora, la entidad responsable del accidente no ha asumido ninguna responsabilidad, siendo la ARL la que ha cubierto todos los costos del tratamiento y la recuperación de Laura. “Es increíble que no se hayan hecho cargo de nada”, afirmó.

Villamil también compartió sus sueños tras el accidente, manifestando su deseo de que “podamos vivir del arte sin arriesgarnos” y que “el arte salva vidas”. Aunque enfrenta desafíos físicos significativos, como no poder ponerse de pie ni ir al baño sola, se muestra optimista. “Es como volver a caminar: volver a empezar, volver a renacer”, concluyó la joven.

Los médicos prevén que la hospitalización de Laura se extenderá por varios meses debido a las múltiples cirugías reconstructivas necesarias. A pesar de las dificultades, Villamil sigue firme en su deseo de ayudar a otros y mantenerse conectada con el arte.