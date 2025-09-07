El colombiano David Alonso recibió gran noticia en el GP de Cataluña: Así quedó en Mundial de Moto2

Se disputó el Gran Premio de Moto2 de Cataluña. David Alonso no tuvo una buena sesión de clasificación el sábado, pues recibió una penalización que lo llevó a salir desde el puesto 25 en la carrera que tuvo lugar este domingo. Sin embargo, ahí se repuso y en la primera vuelta ya se había recuperado hasta la casilla 17.

La estrategia de Alonso, de mantenerse detrás de sus contrincantes y aprovechar el momento justo para rebasarlos, le dio frutos para que en la quinta vuelta se ubicara en el puesto 12. Al final del día, pasó la meta en el puesto 8 con +8.790 de diferencia respecto al ganador.

Así le fue a David Alonso en la clasificación del Gran Premio de Cataluña en el Moto2

Justamente la buena noticia para Alonso se produjo con el triunfo de su compañero de equipo, Daniel Holgado, quien hizo la pole position el sábado y concretó, de principio a fin, su primera victoria en la categoría. Lo celebró todo Aspar Team, con el colombiano a bordo.

Cómo quedó Alonso en el Mundial de Moto2

Alonso ya sabe lo que es ganar en esta categoría, pues logró la victoria en el GP de Hungría. Con los ocho puntos sumados en Cataluña, el colombiano quedó en el puesto 14 de la clasificación general con un total de 76 unidades, a 17 puntos del top 10, que ocupa el piloto Senna Agius.

Lea también: David Alonso se sinceró tras su primera victoria en Moto2 y reveló la clave para ganar en Hungría

Su compañero, Holgado, ocupa la séptima posición con 112 puntos. El líder, Manuel González, cuenta con 217 unidades.

Posición Piloto Puntos 1. Manuel González 217 2. Arón Canet 179 3. Diogo Moreira 175 7 Daniel Holgado 112 14. David Alonso 76

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso?

Será el próximo fin de semana, con el Gran Premio de San Marino, entre el 12 y 14 de septiembre. Una vez concluya esta carrera, restarán cinco para concluir la temporada, pactado para el 9 de noviembre con el GP de Portugal.