Así le fue a David Alonso en la clasificación del Gran Premio de Cataluña en el Moto2 / Getty Images

Floja jornada para David Alonso en el Moto2. Este fin de semana se está disputando el Gran Premio de Cataluña y en la prueba clasificatoria, el piloto colombiano paró el cronómetro en 1 minuto, 42 segundos y 342 milésimas.

Con este resultado, Alonso no logró meterse en los primeros puestos de la clasificación, en los que por cierto comandó su compañero Daniel Holgado, y saldrá en la casilla 16 de la carrera. Habrá que remar bastante para repetir podio.

¿Quién se quedó con la ‘pole position’ en el GP de Cataluña del Moto2?

El español Daniel Holgado (Kalex) consiguió su primera ‘pole position’ de la temporada y la cuarta de su carrera deportiva, además de un nuevo récord absoluto en la clasificación oficial para el Gran Premio de Cataluña de Moto2.

Holgado estableció un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:41.549, con el que batió el registro que previamente había establecido el británico Jake Dixon en la misma sesión.

Así fue la jornada clasificatoria en el Gran Premio de Cataluña

El español Albert Arenas fue la primera referencia válida en la primera clasificación, como era de prever por su rendimiento en los libres matinales, al rodar en 1:42.067, apenas 68 milésimas de segundo más rápido que el italiano Celestino Vietti, con el colombiano David Alonso tercero y el neerlandés Zonta Van den Goorbergh cuarto.

El piloto colombiano de Moto2 David Alonso, del CFMOTO Inde Aspar Team, durante los entrenamientos libres . EFE/ Javier Cebollada / Javier Cebollada Ampliar

Pero eso fue nada más que el principio, pues el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, en su segunda vuelta rápida, se puso líder con 1:41.965, una décima de segundo más rápido que Arenas.

Ahora bien, la alegría colombiana duró hasta el tramo final, cuando Vietti supo aprovechar el trabajo de su equipo para ascender hasta el primer puesto. El italiano rodó en 1:41.780, aunque su gozo acabó en un pozo poco después al ser cancelada su vuelta rápida por exceder los límites del circuito, lo que le devolvió al tercer puesto, por detrás de Alonso y Arenas y por delante del japonés Ayumu Sasaki, que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

David Alonso had it under control and will advance with @albertarenas75, Vietti and @ayumusasaki1 to Q2 📈#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/0WeYQDvs1q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2025

No tardaron en esclarecerse las cosas en la segunda clasificación, con un Daniel Holgado que a las primeras de cambio rodaba en 1:41.762, que era récord absoluto de la categoría al batir el registro de Sergio García Dols de 2024, cuando rodó en 1:41.894, pero su marca duró apenas unos segundos.

Por detrás de él llegó el británico Jake Dixon, que cuando nadie lo esperaba se puso líder con un registro de 1:41.629, con el que batía por 133 milésimas de segundo a Holgado y establecía un nuevo récord absoluto. Apenas un par de vueltas más y todos los pilotos entraron en sus talleres para hacer el pertinente cambio de neumáticos.

Nuevamente en pista, para el segundo ‘time attack’, y fue entonces cuando Holgado se erigió en protagonista al conseguir una primera vuelta rápida de 1:41.549 que era récord absoluto de Moto2. Incluso, rodó en varias ocasiones por debajo del récord de Sergio García Dols de 2024, lo que daba una imagen clara del fuerte ritmo del ‘rookie’ (debutante) español, aunque algunos de sus rivales consiguieron marcar parciales de vuelta rápida en esos instantes, sin llegar a cerrar una vuelta rápida perfecta.

Nadie pudo con Daniel Holgado, que logró la ‘pole position’, por delante de Jake Dixon y del neerlandés Collin Veijer. La segunda línea de la formación de salida será para Albert Arenas, Barry Baltus y Daniel Muñoz, con Filip Salac, Senna Agius y Arón Canet en la tercera, y Ayumu Sasaki, Alonso López y Manuel González en la cuarta.