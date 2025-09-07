Dos sicariatos en menos de tres horas sacuden el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

En hechos aislados fueron asesinados dos hombres en Floridablanca y Bucaramanga. Ambos casos son investigados por las autoridades bajo la hipótesis de sicariato y ajuste de cuentas.

El primer hecho ocurrió en el barrio Jardines de Getsemaní de Floridablanca, donde fue atacado a bala Brayan Nicolás Zambrano Martínez, de 26 años, domiciliario y mototaxista.

Según testigos un hombre de contextura gruesa, con tapabocas le disparó en varias oportunidades frente a su vivienda, causándole heridas en el rostro, hombro y tórax.

Aunque fue trasladado a la clínica Foscal, falleció por la gravedad de las lesiones.

El agresor huyó a pie y es buscado por las autoridades gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Casi dos horas después la segunda víctima fue identificada como Fredy Alberto Pinto Niño, de 42 años, también mototaxista, quien recibió un disparo en la espalda en la vereda Pedregal Bajo, zona boscosa de Bucaramanga.

Su compañera sentimental lo halló herido tras recibir una llamada de alerta y pese a ser trasladado al Hospital Universitario de Santander, llegó sin signos vitales.

Versiones señalan como principal sospechoso a un hombre conocido como alias “Tute”, quien habría intentado robarle un millón de pesos tras acompañarlo a recoger el dinero en su vivienda.

La policía metropolitana de Bucaramanga confirmó que en ambos casos se realizaron inspecciones judiciales, recolección de pruebas y declaraciones a testigos.