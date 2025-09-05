Capturan en Pereira tres presuntos extorsionistas que exigían millonaria suma a un ciudadano español

En una operación conjunta entre la Policía y el Gaula Militar, fueron capturadas en flagrancia tres personas señaladas de cometer el delito de extorsión en la capital risaraldense, según las autoridades, los implicados son conocidos con los alias de ‘El Veneco’, ‘Soldador’ y ‘La Flaca’ y pretendían recibir la suma de $20 millones de un ciudadano español, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano de nacionalidad extranjera y dos colombianos, que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, harían parte de una estructura criminal dedicada a la extorsión.

Según informó el coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, estas personas fueron sorprendidas en el momento en que se disponían a recibir el dinero producto de la extorsión, gracias al trabajo de seguimiento e inteligencia realizado por las unidades del Gaula.

“Tenían el paquete del supuesto dinero y la presión, alias el ‘Veneco’, ‘Soldado’ y ‘La Flaca’, fueron capturados, ya en ese momento se le leyeron los derechos del capturado y están puestos a disposición, siempre seguros y cercanos y presentes, que había ahí una denuncia asertiva, una llamada oportuna y llegamos a la Plaza Bolívar en operación encubierta.”

El operativo se realizó en la Plaza de Bolívar de Pereira y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por extorsión.