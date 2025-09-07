Cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños: Semana del 8 al 12 de septiembre
La suspensión del servicio está programada por días y tiene una duración entre 24 a 27 horas.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre de 2025 realizará trabajos de reparación y mantenimiento en varias redes de distribución de agua en Bogotá y municipios cercanos.
El objetivo de estas obras es garantizar la continuidad del servicio, evitar daños mayores en tuberías y accesorios, y mejorar la calidad del suministro en diferentes localidades. Por esto, anunciaron que para adelantar las labores será necesario suspender temporalmente el servicio en algunos sectores.
Programación de cortes de agua
Lunes 8 de septiembre
- Puente Aranda: Barrios Los Ejidos y Gorgonzola. El corte será desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
Martes 9 de septiembre
- Usme: Portal Rural I, San Felipe de Usme, Tocaimita Oriental I, El Bosque Central, La Esperanza Sur, El Bosque, Bolonia, El Curubo, La Comuna, El Nuevo Portal II y el Tanque Quindío. A partir de las 10:00 a.m. se suspenderá el servicio por 24 horas.
- Puente Aranda: Barrio Milenta. Corte desde las 10:00 a.m. por 27 horas.
- Soacha: Barrios Colmena, El Ciprés, San German, Los Alpes y otros. Corte desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Suba: Niza Norte. Corte desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
Miércoles 10 de septiembre
- Usme: Sectores El Tuno, Brisas del Llano, El Uval y La Reforma. Corte desde las 12:00 a.m. por 36 horas.
- Tunjuelito: Barrio Fátima. Corte desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- San Cristóbal: Barrio Vitelma. Corte desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Fontibón: Modelia. Corte desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
- Antonio Nariño: Barrios Policarpa Salavarrieta y Ciudad Berna. Corte desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
Jueves 11 de septiembre
- Usme: Sectores La Aurora, Mochuelo Oriental y Santa Librada. Corte desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Kennedy: Provivienda Oriental. Corte desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
- Puente Aranda: El Remanso. Corte desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
- Bosa: Barrios El Remanso I, Escocia, Holanda y San Antonio. Corte desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- San Cristóbal: Sectores El Dorado, El Guavio, Los Laches y Parque Nacional Oriental. Corte desde las 9:00 a.m. por 26 horas.
- Municipios de occidente: Funza, Mosquera, Madrid y Río Bogotá. Corte desde las 9:00 p.m. por 5 horas.
Viernes 12 de septiembre
- Fontibón: Barrio San Pablo Jericó. Corte desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
- Kennedy: Barrios Villa Alsacia, Castilla, Bavaria, Tintalá, Zona Franca, entre otros. Corte desde las 10:00 a.m. por 4 horas.
Recomendaciones desde el Acueducto
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Recuerde hacer uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- Tenga en cuenta que La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) prestará el servicio de carrotanques. Sin embargo, estos tendrán prioridad en clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
