Interrupción del servicio de agua en Manizales afectará a cinco barrios 

Manizales

Desde la empresa Aguas de Manizales, han anunciado la suspensión del servicio de acueducto en cinco barrios de la capital caldense para el jueves 28 de agosto de 2025.

La interrupción se debe a una avería significativa que requiere la reparación de una fuga en la conducción principal del acueducto, la cual está ubicada en el barrio Sinaí.

Esta medida afectará a un total de 1080 suscriptores y se extenderá durante todo el día, desde las 8:00 de la mañana, hasta las 11:59 de la noche.

Zonas afectadas con la suspensión del servicio

Barrio La Carola: residentes desde la Calle 55 hasta la Calle 57B, entre las Carreras 9 y 10, experimentarán la interrupción del suministro.

residentes desde la Calle 55 hasta la Calle 57B, entre las Carreras 9 y 10, experimentarán la interrupción del suministro. Barrio Sinaí: Dada la ubicación de la avería principal, el barrio Sinaí será uno de los más impactados. La suspensión abarcará desde la Calle 55 hasta la Calle 56, entre las Carreras 7K y 8.

Dada la ubicación de la avería principal, el barrio Sinaí será uno de los más impactados. La suspensión abarcará desde la Calle 55 hasta la Calle 56, entre las Carreras 7K y 8. Barrio Solferino: En este barrio, la afectación se concentrará en la Carrera 5, entre las Calles 52 y 55.

En este barrio, la afectación se concentrará en la Carrera 5, entre las Calles 52 y 55. Barrio Bosques del Norte: La interrupción del servicio en Bosques del Norte afectará específicamente a los predios con nomenclatura Cr 4 #48-3 y Cr 4 #48-9.

La interrupción del servicio en Bosques del Norte afectará específicamente a los predios con nomenclatura Cr 4 #48-3 y Cr 4 #48-9. Barrio San Sebastián: Este barrio tendrá dos zonas impactadas. La primera va desde la Calle 48C hasta la Calle 48E entre Carreras 2 y 3D. La segunda zona afectada se extiende desde la Calle 48E hasta la Calle 48F entre Carreras 1C y 2.

La empresa manizaleña lamenta los inconvenientes que esta situación pueda causar a sus suscriptores por lo que ha dispuesto de personal técnico y operativo para ejecutar las reparaciones, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible una vez concluyan los trabajos.

“Se recomienda a los ciudadanos afectados abastecerse de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión, así como hacer un uso racional del recurso disponible. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al cliente de Aguas de Manizales o consultar sus canales oficiales de comunicación”, indican desde la empresa de servicios pùblicos de la ciudad.