600 sacerdotes participarán de la copa de la Fe en el Quindío, combina fútbol y evangelio

Presentación de la copa de la Fe en la Diócesis de Armenia- Vanessa Porras (Caracol Radio)

Armenia

A partir del lunes 8 de septiembre y hasta el viernes 12 se vivirá en el departamento la décima versión de la copa de la fe donde los protagonistas son los sacerdotes de las iglesias católicas de varias regiones de Colombia y de países como Ecuador, Venezuela y México.

El obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero aseguró que son 27 equipos de fútbol y el lunes en la tarde se tendrá un acto inaugural con un desfile desde el parque cafetero hasta la plaza de Bolívar con los actos protocolarios del evento.

Resaltó que también los sacerdotes vivirán momentos de entretenimiento como ir a parques reconocidos del departamento para que conozcan más de la cultura cafetera.

“Nos hemos preparado a conciencia, con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo, pero también desde la fe. Nos hemos venido preparando para acoger a quienes llegan. 27 equipos que estarán en el departamento del Quindío y que entrarán en contacto con la comunidad, porque no solamente vienen a jugar un partido de fútbol, sino que vienen a estar y a compartir con la comunidad. Lo segundo es que además de la preparación, ahora viene el momento de la recepción", indicó.

Recordó que el objetivo del evento es competir con respeto y juego limpio a través de la evangelización.

“Y en esa recepción y acogida durante la semana viviremos experiencias profundas con los sacerdotes, no solamente en el campo deportivo, sino también que viviremos momentos de entretenimiento, podrán ir al parque del café, tendrán algún momento para que salgan a conocer la ciudad o otros lugares del departamento del Quindío y el jueves tendremos una actividad de evangelización que hemos denominado callejear la fe, que implica un contacto más directo con las comunidades especialmente más vulnerables y luego terminarán con la celebración eucarística en distintas parroquias de la Diócesis de Armenia“, mencionó.

El martes 9 de septiembre será el partido entre Armenia y Nueva Pamplona a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Centenario de la ciudad.

¿Cómo se preparan?

El padre César Ladino delegado de la pastoral del deporte dio a conocer que ha sido un trabajo articulado con la institucionalidad y con las empresas privadas con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de este importante evento.

Destacó que están preparados para el partido inaugural para dejar el nombre del departamento en alto y por lo menos no perder en ese primer encuentro deportivo puesto que no tienen todos los sacerdotes, pero los apoyan unos de Palmira del Valle del Cauca.

Reconoció que más que sacerdotes son seres humanos y en medio de los partidos se pueden alterar, pero uno de los ítems de desempate es el juego limpio.

“No tenemos todos los sacerdotes, pero nos nos apoyan unos sacerdotes de Palmira. Esperamos hacer un buen torneo, esperamos hacer por lo menos ante nuestra gente, por lo menos que no nos goleen, que eso es lo más importante", dijo.

Hasta el viernes 12 de septiembre se vivirá el evento futbolístico protagonizado por sacerdotes que también impacta positivamente en la dinámica económica del departamento.

La entrada a los eventos es totalmente gratuita para que las personas puedan acompañar sin problema este importante evento católico.