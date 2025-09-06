Sebastián Montoya destaca en la carrera sprint en Monza por la Fórmula 2: su impresionante ascenso. (Photo by James Sutton - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) / James Sutton - Formula 1

¡Sorpresivo balance de Sebastián Montoya en la Fórmula 2! El piloto colombiano logró sobreponerse a la desafortunada prueba clasificatoria y en la carrera del sprint remontó de manera increíble.

Aunque no logró sumar puntos para la clasificación de pilotos, sí dio muestras de entereza e ilusiona de cara a la carrera principal.

¿Cómo le fue a Sebastián Montoya en Monza?

Sebastián Montoya tuvo una jornada complicada, teniendo en cuenta que durante la prueba de clasificación, se vio interrumpido por dos banderas rojas por accidentes en el circuito de Monza. En este orden de ideas, no logró marcar un tiempo significativo y por ello quedó en el final de la grilla tanto en el sprint como en la carrera principal.

Precisamente, el sprint se llevó a cabo este sábado 6 de septiembre y Montoya se sobrepuso brillantemente. Tuvo una buena largada y adelantó a tres pilotos; a mitad de carrera, ya había sobrepasado a otros cuatro; finalmente, escaló un total 11 posiciones y terminó en la décima posición, siendo el piloto de más adelantamientos del día.

Sebastián Montoya, único piloto colombiano en la Fórmula 2 / Getty Images / James Sutton - Formula 1 Ampliar

¿Cuándo es la carrera principal del Gran Premio de Italia?

La carrera principal del Gran Premio de Italia 2025 se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre, a partir de las 2:45 de la mañana (hora colombiana).

Como se mencionó anteriormente, Sebastián Montoya saldrá desde el fondo de la grilla por los problemas sufridos en la clasificación, pero se espera pueda remontar, tal y como lo hizo en el sprint.