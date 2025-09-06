Clasificación general Vuelta a España 2025: Harold Tejada supera a Egan Bernal e Higuita se retira. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Concluyó la etapa 14 de la Vuelta España con victoria para el local Marc Soler, quien coronó los 135.9 kilómetros de recorrido con un tiempo de 3H48′22″. El pedalista del UAE Team empezó a despegarse del resto de grupo en el descenso del Puertu de San Llaurienzu y en el ascenso a La Farrapona se fue en soledad por el triunfo.

El podio lo completó el danés Jonas Vingegaard, que se mantiene como líder absoluto de la carrera ibérica, y el portugués Joao Almeida, que se mantiene luchando cabeza a cabeza por ese primer lugar.

REPASE ACÁ LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2025

La gran noticia del día la protagonizó Sergio Higuita, corredor del Astana, quien no pudo tomar salida por fatiga y terminó retirándose de la competencia.

Así quedaron los colombianos, tras sufrir en la etapa 14

Fue un día sumamente complicado para los ciclistas colombianos en la etapa 14 de La Vuelta a España 2025, recordando que Sergio Higuita se retiró. Aunque Egan Bernal y Santiago Buitrago lograron mantenerse a la par del pelotón principal, nunca tuvieron la fuerza necesaria para robarle segundos a los líderes.

Entretanto, Harold Tejada intentó dar la pelea en la fuga del día, sobre los últimos kilómetros se quedó sin aire y terminó quedando relegado. Terminó siendo el mejor pedalista nacional al llegar en la decimotercera posición.

Vea acá las posiciones de los colombianos en la etapa:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Marc Soler UAE Team 3H48′22″ 2. Jonas Vingegaard Team Visma +39″ 3. Joao Almeida UAE Team +39″ 13. Harold Tejada Astana +2′21″ 29. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +11′07″ 51. Egan Bernal INEOS +21′45″

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025

Sorpresa en cuanto a la clasificación de los colombianos. La lucha de Harold Tejada en esta etapa 14 le permitió sobrepasar a Egan Bernal en la general y ahora es el mejor de los pedalistas nacionales al ubicarse en la undécima casilla.

En cuanto a los líderes, Jonas Vingegaard comanda en solitario con casi un minuto de ventaja respecto al portugués Joao Almeida (2°) y con casi 3 minutos sobre el británico Tom Pidcock.

Vea acá la general:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 53H19′49″ 2. Joao Almeida UAE Team +48″ 3. Tom Pidcock Q36.5 PRO +2′38″ 11. Harold Tejada Astana +11′48″ 18. Egan Bernal INEOS +29′13″ Santiago Buitrago Bahrain-Victorious

Así se correrá la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

La etapa 15 de la Vuelta a España 2025 constará de un recorrido de 167.8 kilómetros entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos. Continúa la montaña con un puerto de primera categoría y otro de segunda en el primer tramo, mientras que el final será casi llano.