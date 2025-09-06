Presupuesto para ir al Mundial de la FIFA 2026 desde Colombia: tiquetes, boletas y hospedaje
Conozca aquí todos los detalles que necesita saber para ir programando su viaje al Mundial 2026 y acompañar a la selección Colombia
La selección Colombia logró clasificar al Mundial de la FIFA 2026 tras haberle ganado a Bolivia 3-0 el pasado 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano. Esto representando para muchos, el anhelo de ver jugar en vivo a la “sele” en un evento futbolístico tan importante como lo es la copa mundo.
Debido a ello, es crucial que antes de comenzar a planear cualquier viaje, conozca los sitios y las sedes en las que se llevara a cabo estos partidos, los costos y más.
Precio boletos Mundial 2026 y los países en los que se jugará
Si usted desea tener mayor información para asistir al mundial, o saber en qué fecha saldrán a la venta, debe registrarse aquí. Tenga en cuenta que esto lo estará comunicando la FIFA.
El mundial se llevará a cabo en los siguientes países seleccionados:
- Canadá
- México
- Estados Unidos
Viajar desde Colombia a las sedes seleccionadas
La FIFA presentó las ciudades en las que se jugará el Mundial según el país, siendo México el que le dará apertura al evento, y EE. UU. el cierre. La organización será la siguiente:
Canadá
- Toronto
- Vancouver
El presupuesto que se necesita para viajar a estos lugares dependerán de las fechas que publique la FIFA, ya que es posible que los precios de los tiquetes suban, así están la cotización de ida y vuelta:
(Recuerde que estos precios son desde junio a julio, meses en los que será la copa mundo)
- Bogotá a Toronto: los tiquetes pueden costar aproximadamente 2,253,000 COP.
- Bogotá a Vancouver: los tiquetes pueden costar entre los 2,979,000 COP y 3,790,000 COP.
Hospedaje: los precios oscilan entre 1,290,000 COP por seis días si es una sola persona, si son 7 o más, los precios pueden llegar hasta los 6,000,000 COP.
México
- Guadalajara
- Ciudad de México
- Monterrey
El presupuesto que se necesita para viajar a estos lugares dependerá de las fechas que publique la FIFA, ya que es posible que los precios de los tiquetes suban, así está la cotización de ida y vuelta:
- Bogotá a Guadalajara: los tiquetes pueden costar entre 1,742,000 COP y 3,540,000 COP.
- Bogotá a Ciudad de México: los tiquetes pueden costar entre los 1,200,000 COP y 1,700,000 COP.
- Bogotá a Monterrey: los tiquetes pueden costar entre 1,100,000 COP y 1,640,000 COP.
Hospedaje: los precios en estas ciudades oscilan entre 550,000 COP o hasta 2,000,000 COP por seis días si es una sola persona, si son 7 o más, los precios pueden llegar hasta los 8,000,000 COP.
Estados Unidos
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Kansas City
- Los Angeles
- Miami
- Nueva York, Nueva Jersey
- Filadelfia
- Bahía de San Francisco
- Seattle
El presupuesto que se necesita para viajar a estos lugares dependerá de las fechas que publique la FIFA, ya que es posible que los precios de los tiquetes suban, así está la cotización de ida y vuelta:
- Bogotá a Atlanta: los tiquetes pueden costar entre 2,334,000 COP a 3,042,000 COP.
- Bogotá a Boston: los tiquetes pueden costar entre los 1,500,000 COP y 1,760,000 COP.
- Bogotá a Dallas: los tiquetes pueden costar entre 1,231,000 COP y 2,000,000 COP
- Bogotá a Houston: los tiquetes pueden costar entre 2,444,000 COP a 3,736,000 COP.
- Bogotá a Kansas City: los tiquetes pueden costar entre los 1,900,000 COP y 3,912,000 COP.
- Bogotá a Los Angeles: los tiquetes pueden costar entre 1,800,000 COP y 2,931,000 COP
- Bogotá a Miami: los tiquetes pueden costar entre 989,000 COP a 1,500,000 COP.
- Bogotá a Nueva York: los tiquetes pueden costar entre los 1,412,000 COP y 1,700,000 COP.
- Bogotá a Filadelfia: los tiquetes pueden costar entre 1,780,000 COP y 4,261,000 COP
- Bogotá a San Francisco: los tiquetes pueden costar entre 2,039,000 COP a 2,760,000 COP.
- Bogotá a Seattle: los tiquetes pueden costar entre los 2,391,000 COP y 3,310,000 COP.
Hospedaje: los precios en estas ciudades oscilan entre 1,574,000 COP o hasta 3,000,000 COP por seis días si es una sola persona, si son 7 o más, los precios pueden llegar hasta los 11,000,000 COP.
