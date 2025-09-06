Presupuesto para ir al Mundial de la FIFA 2026 desde Colombia: tiquetes, boletas y hospedaje

UCRANIA - 21/02/2024: En esta ilustración fotográfica, se ve el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Copa Mundial de la FIFA 26) en la pantalla de un smartphone. (Ilustración fotográfica de Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) / SOPA Images

La selección Colombia logró clasificar al Mundial de la FIFA 2026 tras haberle ganado a Bolivia 3-0 el pasado 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano. Esto representando para muchos, el anhelo de ver jugar en vivo a la “sele” en un evento futbolístico tan importante como lo es la copa mundo.

Debido a ello, es crucial que antes de comenzar a planear cualquier viaje, conozca los sitios y las sedes en las que se llevara a cabo estos partidos, los costos y más.

Precio boletos Mundial 2026 y los países en los que se jugará

Si usted desea tener mayor información para asistir al mundial, o saber en qué fecha saldrán a la venta, debe registrarse aquí. Tenga en cuenta que esto lo estará comunicando la FIFA.

El mundial se llevará a cabo en los siguientes países seleccionados:

Canadá

México

Estados Unidos

Viajar desde Colombia a las sedes seleccionadas

La FIFA presentó las ciudades en las que se jugará el Mundial según el país, siendo México el que le dará apertura al evento, y EE. UU. el cierre. La organización será la siguiente:

Canadá

Toronto

Vancouver

El presupuesto que se necesita para viajar a estos lugares dependerán de las fechas que publique la FIFA, ya que es posible que los precios de los tiquetes suban, así están la cotización de ida y vuelta:

(Recuerde que estos precios son desde junio a julio, meses en los que será la copa mundo)

Bogotá a Toronto: los tiquetes pueden costar aproximadamente 2,253,000 COP.

los tiquetes pueden costar aproximadamente 2,253,000 COP. Bogotá a Vancouver: los tiquetes pueden costar entre los 2,979,000 COP y 3,790,000 COP.

Hospedaje: los precios oscilan entre 1,290,000 COP por seis días si es una sola persona, si son 7 o más, los precios pueden llegar hasta los 6,000,000 COP.

México

Guadalajara

Ciudad de México

Monterrey

El presupuesto que se necesita para viajar a estos lugares dependerá de las fechas que publique la FIFA, ya que es posible que los precios de los tiquetes suban, así está la cotización de ida y vuelta:

Bogotá a Guadalajara: los tiquetes pueden costar entre 1,742,000 COP y 3,540,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre 1,742,000 COP y 3,540,000 COP. Bogotá a Ciudad de México: los tiquetes pueden costar entre los 1,200,000 COP y 1,700,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre los 1,200,000 COP y 1,700,000 COP. Bogotá a Monterrey: los tiquetes pueden costar entre 1,100,000 COP y 1,640,000 COP.

Hospedaje: los precios en estas ciudades oscilan entre 550,000 COP o hasta 2,000,000 COP por seis días si es una sola persona, si son 7 o más, los precios pueden llegar hasta los 8,000,000 COP.

Estados Unidos

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nueva York, Nueva Jersey

Filadelfia

Bahía de San Francisco

Seattle

El presupuesto que se necesita para viajar a estos lugares dependerá de las fechas que publique la FIFA, ya que es posible que los precios de los tiquetes suban, así está la cotización de ida y vuelta:

Bogotá a Atlanta: los tiquetes pueden costar entre 2,334,000 COP a 3,042,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre 2,334,000 COP a 3,042,000 COP. Bogotá a Boston: los tiquetes pueden costar entre los 1,500,000 COP y 1,760,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre los 1,500,000 COP y 1,760,000 COP. Bogotá a Dallas: los tiquetes pueden costar entre 1,231,000 COP y 2,000,000 COP

los tiquetes pueden costar entre 1,231,000 COP y 2,000,000 COP Bogotá a Houston: los tiquetes pueden costar entre 2,444,000 COP a 3,736,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre 2,444,000 COP a 3,736,000 COP. Bogotá a Kansas City: los tiquetes pueden costar entre los 1,900,000 COP y 3,912,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre los 1,900,000 COP y 3,912,000 COP. Bogotá a Los Angeles: los tiquetes pueden costar entre 1,800,000 COP y 2,931,000 COP

los tiquetes pueden costar entre 1,800,000 COP y 2,931,000 COP Bogotá a Miami: los tiquetes pueden costar entre 989,000 COP a 1,500,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre 989,000 COP a 1,500,000 COP. Bogotá a Nueva York: los tiquetes pueden costar entre los 1,412,000 COP y 1,700,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre los 1,412,000 COP y 1,700,000 COP. Bogotá a Filadelfia: los tiquetes pueden costar entre 1,780,000 COP y 4,261,000 COP

los tiquetes pueden costar entre 1,780,000 COP y 4,261,000 COP Bogotá a San Francisco: los tiquetes pueden costar entre 2,039,000 COP a 2,760,000 COP.

los tiquetes pueden costar entre 2,039,000 COP a 2,760,000 COP. Bogotá a Seattle: los tiquetes pueden costar entre los 2,391,000 COP y 3,310,000 COP.

Hospedaje: los precios en estas ciudades oscilan entre 1,574,000 COP o hasta 3,000,000 COP por seis días si es una sola persona, si son 7 o más, los precios pueden llegar hasta los 11,000,000 COP.

