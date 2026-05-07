El viernes 8 de mayo no hay clases en colegios públicos de Bogotá, ¿por qué? Así funcionará

En Bogotá, el próximo 8 de mayo se llevará a cabo la celebración por el Día del Maestro, que habitualmente es conmemorada el 15 de mayo en nuestro país, con el fin de reconocer la labor que ejercen los educadores sobre la formación académica y humana de los estudiantes en Colombia.

Por ello, en la capital, los colegios no tendrán clases este viernes, ya que el distrito llevará a cabo una jornada de actividades culturales, encuentros pedagógicos y, a su vez, algunos eventos masivos con el único fin de rendir homenaje a los docentes de la ciudad.

Entre las actividades que desarrollarán este día estará el concierto de ‘Celebración de los Maestros y Maestras de Bogotá’ organizado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) en el Parque Simón Bolívar.

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¿Cuáles son los cierres viales que habrá en Bogotá por la celebración del Día del Maestro?

De acuerdo a la información alojada en el portal web de la Alcaldía de Bogotá, debido al evento que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en el parque Simón Bolívar, se tiene previsto que se realicen algunos cierres viales en puntos de la avenida Calle 63, avenida Carrera 68 y avenida Carrera 60, entre otros corredores de la localidad de Teusaquillo y son los siguientes:

Calzada sur de la avenida Calle 63 entre avenida Carrera 68 y avenida Carrera 60, desde las 11:00 de la noche del 7 de mayo de 2026 hasta las 3:00 de la mañana del 9 de mayo de 2026.

del 9 de mayo de 2026. Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, desde las 11:00 de la noche del 7 de mayo de 2026 hasta las 3:00 de la mañana del 9 de mayo de 2026.

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¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

La celebración en este día coincide con la proclamación de San Juan Bautista de La Salle como ‘patrono universal de todos los educadores de la infancia y de la juventud’ por el papa Pío XII.

Esta designación fue teniendo en cuenta su dedicación al campo educativo durante los siglos XVII y XVIII. Fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y estableció numerosas escuelas y universidades en todo el mundo.

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Su compromiso con la educación, especialmente para aquellos menos privilegiados, lo convirtió en un pionero en el acceso a la educación para todos, independientemente de su situación económica.

Por esta razón, el entonces presidente Mariano Ospina, después de la decisión papal, designó el 15 de mayo como el Día del Profesor en Colombia.

Es importante tener en cuenta que esta conmemoración no implica un día festivo, sino un reconocimiento a la invaluable labor de los educadores en la sociedad.

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