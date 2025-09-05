Posibles rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia regresa al Mundial después de ocho años sin participar. La última vez que estuvo en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018 de la mano de José Néstor Pékerman, donde quedó eliminada en los octavos de final por la vía de los penales ante Inglaterra.

Luego, en las eliminatorias para la competición de Catar 2022, al combinado nacional no le alcanzaron los puntos para estar presentes. Pero el equipo regresará al certamen más importante de este deporte en el verano del siguiente año. La clasificación se da bajo el mando de Néstor Lorenzo, que curiosamente fue asistente de Pekerman, ambos entrenadores argentinos.

¿Qué selecciones podrían ser las rivales de Colombia?

El conteo regresivo cada vez se hace más corto. Faltan 279 días para el inicio de la Copa del Mundo que arrancará el 11 de junio del 2026 y finalizará el 19 de julio. En su edición vigesimotercera, el número de equipos que participaran sé amplio, pasó de tener 32 selecciones a 48, que se dividirán en 12 grupos de a cuatro naciones.

Además, tienen cupo fijo los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, que serán cabeza de grupo. Los 9 restantes se definen por el ranking FIFA.

En Sudamérica solo resta una fecha para que se acaben las eliminatorias y ya se conocen los seis equipos que estarán en el Mundial. Solo queda conocer si Venezuela o Bolivia se quedan con el cupo del repechaje.

Estos son los 16 equipos que ya están clasificados:

CONMEBOL - Sudamerica

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

CONCACAF - Norte América, Centro América y el Caribe

Estados Unidos

Canadá

México

AFC - Asia

Japón

Irán

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

OFC - Oceanía