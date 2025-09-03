Así puede ser voluntario para el Mundial 2026 de la FIFA: Hay convocatoria abierta

La FIFA abrió oficialmente las inscripciones para formar parte del Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá espera la participación de aproximadamente 65 mil voluntarios. Esto, lo convierte en el programa más grande en la historia de la organización, impulsado por el formato expandido de 48 selecciones, 104 partidos y sedes en estos tres países.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Tener mínimo 18 años cumplidos al momento de presentar la solicitud.

cumplidos al momento de presentar la solicitud. Tener autorización legal para ser voluntario en alguno de los países sede (EE.UU., México o Canadá)

Es importante el buen dominio del inglés. En México será valorado el inglés y español y en Canadá, si sabe francés es una ventaja.

Debe comprometerse con un mínimo de ocho turnos durante el torneo (del 11 de junio al 19 de julio de 2026)

Desde la FIFA, afirman que ciertos roles pueden requerir habilidades o experiencia específica. Sin embargo, si no cuenta con experiencia también puede postularse.

Es importante que tenga en cuenta que la FIFA no cubre ninguno de los gastos del voluntariado. Los interesados deberán organizar su propio viaje al país y la ciudad anfitriones, así como su alojamiento o cualquier otro gasto relacionado. Sin embargo, los voluntarios si tienen la posibilidad de elegir su ciudad anfitriona preferida en el formulario de solicitud.

¿Qué funciones puede desempeñar?

Los voluntarios podrán apoyar en más de 23 áreas funcionales, entre las que se incluyen:

Gestión de acceso.

Alojamiento y acreditación.

Antidopaje.

Llegadas y salidas.

Protección de marca.

Transmisión y medios.

Ceremonias y hospitalidad.

Transporte y operaciones de partido.

Centro de Operaciones Fan.

Embajadores de las ciudades sede.

Servicios de idiomas.

Apoyo a patrocinadores.

Sostenibilidad y derechos humanos.

Venta de entradas.

Gestión del voluntariado.

¿Cómo puede inscribirse para el voluntariado?

Primero debe completar el formulario de solicitud para la competición de la FIFA en la que desee participar por medio de la página fifaworldcup.com/voluntarios. Debe iniciar sesión en su perfil de la comunidad de voluntariado de la FIFA y acceda al formulario de solicitud. Si su solicitud es elegida, lo contactarán para realizar una entrevista. Si supera la entrevista, recibirá una oferta de trabajo. Esta será adaptada a sus cualidades e intereses, para vivir la competición desde dentro. Antes de que comience la competición, deberá asistir a sesiones de formación sobre aspectos básicos de la competición y las responsabilidades que tendrá durante el voluntariado. Cuando complete la formación, la FIFA le entregará un uniforme, una acreditación y el calendario de turnos. La mayoría de funciones son necesarias durante toda la competición, aunque para algunas es probable que deba incorporarse antes o terminar un poco después. Cuando termine la final, podrá participar en la celebración del equipo de voluntarios y recibirá un certificado de participación del programa.

Beneficios de participar en el voluntariado